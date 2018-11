Nach dem Führungstreffer von Robert Lewandowski in der 26. Minute zogen sich die Münchner dann etwas zurück. Taktisch gesehen war das ein Fehler, andererseits war es nötig, denn jeder Besucher ahnte, was auch Favre seinen Spielern in der Pause erzählte. Manuel Akanji verriet es nach der Partie: "Der Trainer hat in der Pause gesagt, dass sie das Tempo nicht über zwei Halbzeiten halten können, wir aber schon."

Dahoud bringt Dynamik und Stabilität

Mit dieser Einschätzung lag Dortmunds Fußballlehrer richtig, genau wie mit seiner Einwechlung. Statt Delaney, der vermutlich eine bessere Stabilität ins Mittelfeld der Dortmunder gebracht hätte, kam Mahmoud Dahoud ins Spiel, der dynamischer im Spiel nach vorne ist. Der BVB hatte in der zweiten Halbzeit einen Spieler mehr in dem Raum, in dem er in der ersten kein Land gesehen hatte.

Zudem griff die Borussia nun früher an, kam zu mehr Ballgewinnen, fand vor allem mit Marco Reus und Sancho den Raum vor Münchens Viererkette, um dort Tempo aufzunehmen. Diesem Tempo waren die Münchner letztlich nicht mehr gewachsen. "Wir sind auch physisch sehr stark. Vielleicht, weil wir die jüngeren Spieler haben" , erklärte Axel Witsel, warum der BVB trotz zweimaligen Rückstands noch gewann.

Szene mit Symbolwert

Fast drei Jahre älter als ihre Gegner waren die Münchner im Schnitt. Den Konter, den Paco Alcacer mit dem Siegtreffer zum 3:2 abschloss, ermöglichte der 18 Jahre alte Sancho, der dem 35 Jahre alten Ribery den Ball abnahm. Besser als jede andere Szene zeigte sich dort der Unterschied zwischen den beiden Halbzeiten.

Die Mannschaft, in der ein Umbruch im Sommer fast schon radikal vollzogen wurde, gewann gegen eine, bei der er weiter hinaus gezögert wurde. Noch reicht es, um sehr guten Fußball zu spielen. Aber wenn ein sehr guter Gegner während des Spiels den richtigen Plan findet, wird es eng für den FC Bayern.

