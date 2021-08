Der relative Alterseffekt im Fußball

Für Talente im deutschen Fußball ist der 1. Januar ein Schicksalstag. Denn er beeinflusst nachweislich die Wahrscheinlichkeit, ob der Sprung zu den Profis gelingt.

Je später das Geburtsdatum im Jahr liegt, desto kleiner die Chance, im Talentsystem des DFB berücksichtigt zu werden. In Verbänden und Vereinen wächst langsam die Erkenntnis, diesem Phänomen entgegenwirken zu müssen.

Zu klein, zu schmächtig, zu wenig gefördert

Dabei ist der Ursprung dieses Problems schon lange bestens erforscht. Der relative Alterseffekt beschreibt den Unterschied zwischen kalendarischem und biologischem Alter und tritt besonders deutlich zwischen 11 und 15 Jahren auf - einem Alter, indem die meisten Talente den Weg in die Nachwuchsleistungszentren finden.

Bis zu vier Jahre kann sich das biologische Alter bei Spielern desselben Jahrgangs unterscheiden, was sich vor allem in den athletischen Voraussetzungen und im Eins-gegen-Eins bemerkbar macht. Durch technische Fähigkeiten lässt sich dies kaum ausgleichen.

Talente und Nachwuchs gehen verloren

Das hat zur Folge, dass körperlich spät entwickelten Talenten in den Auswahlmannschaften oft nur der Platz auf der Ersatzbank bleibt. Ein Missstand, der auch in den Nachwuchsleistungszentren ( NLZ ) eher Regel als Ausnahme ist.

Christoph John, Leiter des NLZ s von Viktoria Köln, sieht die Spieler in einem Negativkreislauf, "der dazu führt, dass Spieler früher oder später selektioniert werden und man nichts mehr von ihnen hört“ . Die Konsequenz: In der Nachwuchsförderung gehen Talente und im Breitensport der so wichtige Nachwuchs verloren.

"Projekt Zukunft“ soll Abhilfe schaffen

Auch dem DFB ist das bekannt. " Teilweise liegt das Verhältnis in den Auswahlmannschaften bei 80:20 von im ersten Halbjahr geborenen zum restlichen Jahrgang “ bestätigt Damir Dugandzic, Sportlicher Leiter des DFB -Talentförderprogramms. Im Strategiepapier "Projekt Zukunft" wird deshalb verstärkt auf eine individuellere Betrachtung der Entwicklungsstände junger Spielerinnen und Spieler verwiesen. Im Trainingsbereich ergeben sich dabei laut Dugandzic viele konkrete Anwendungspunkte.

Für den Wettkampf sieht er weitaus größere Hürden. Zwar gebe es bereits erste Ansätze - etwa eine Einsatzgarantie bei Auswahlspielen für alle eingeladenen Talente oder jahrgangsübergreifende Sichtungsturniere.

Die Stichtagsregelung macht die Übertragung in den Spielbetrieb aber fast unmöglich. Zwar kann ohne Probleme ein Spieler oder eine Spielerin in höheren Jahrgängen eingesetzt werden. Geht es aber um die Spielberechtigung in einem jüngeren Jahrgang, muss der Verein die körperliche Spätentwicklung mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen.

Bio-Banding statt Stichtagsregelung?

Dass es auch anders geht, zeigt der Blick in andere Länder. In England und Belgien wird schon länger gegen den relativen Alterseffekt angegangen. Dabei kommt auch das so genannte Bio Banding zum Einsatz, das Spielerinnen und Spieler nicht nur nach dem kalendarischen, sondern auch nach dem biologischen Alter einteilt. So werden fairere Wettkampfbedingungen geschaffen. Gleichzeitig können die Talente individueller analysiert und gefördert werden.

Harry Kane von Tottenham Hotspur

Der sportliche Erfolg und die Entwicklung von Spielern wie Harry Kane oder Kevin de Bruyne geben ihnen Recht. Beide wurden trotz ihres körperlichen Rückstandes in den Leistungszentren gefördert und konnten so zu Aushängeschildern ihrer Verbände reifen. Für Damir Dugandzic vom DFB liegt das aber nicht nur am Bio-Banding. Eine bessere Trainerausbildung und alternative Spielformen im Kinderfußball seien genauso wichtig.

Dennoch arbeitet der DFB mit der Uni Tübingen und dem Schweizer Fußballverband an einer eigenen Messmethode für die Ermittlung des biologischen Alters, um diese in den Vereinen zu etablieren.

Weg vom Ergebnisfußball