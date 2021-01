"Querdenker"-Demos für Hooligans "besonders attraktiv"

Um die Kampfsportszene, die in den vergangenen Jahren großen Zulauf aus der rechtsextremen Fanszene des Fußballs erfuhr, besser kontrollieren zu können, müssten Lizenzen für Kampfsport-Studios vergeben werden. In anderen Ländern sei dies teilweise schon so. In Deutschland könne hingegen "jeder ein Kampfsport-Gym betreiben, der das will" .

Stand: 22.01.2021, 14:42