45. +2

Halbzeitfazit:

Halbzeit in Essen, eine sehr unterhaltsame erste Hälfte ist vorbei! Rot-Weiss Essen liegt zur Pause gegen den TSV 1860 München mit 0:1 zurück. Nach einer ruhigen Anfangsphase kamen die Hausherren gut in das Spiel und hatten mehrere Chancen. In der 24. Minute klingelte es dann jedoch auf der anderen Seite, Fynn-Luca Lakenmacher erzielte den Führungstreffer für seine Löwen. Das Tor gab den Gästen viel Selbstbewusstsein und Essen ihnen viel Platz - so hätte auch das 0:2 fallen können. Das Duell glich kurz vor dem Halbzeitpfiff einem offenen Schlagabtausch, der für die zweite Hälfte viel Spannung verspricht. Die Führung für den TSV ist allerdings derzeit verdient, da sie ein wenig gefährlicher vor dem Tor waren.