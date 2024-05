Paderborn Hamburg 70. Bilbija mit dem Kopf! Der gebürtige Berliner schraubt sich nach Zehnters Flanke von links am Elfmeterpunkt höher als Heyer. Er nickt jedoch tempoarm direkt in die Hände Raabs.

Magdeburg Fürth 69. Durch den Wechsel und die kurze Verletzungsunterbrechung ist der Spielfluss etwas gestört, etwas ruhiger geht es weiter.

Paderborn Hamburg 69. Königsdörffer vergibt aus bester Lage! Der Ex-Dresdener hat nach einem tollen Steilanspiel Okugawas in der halbrechten Spur freie Bahn in Richtung Heimkasten. Als er aus 15 Metern mit rechts vollenden will, spitzelt ihm Verfolger Brackelmann noch fair den Ball vom Fuß.

Magdeburg Fürth 67. Condé muss am linken Bein behandelt werden, Zorniger nutzt die Pause für den ersten Wechsel.

Paderborn Hamburg 68. Infolge einer harmlosen Paderborner Flanke vom linken Flügel kommt es zwischen Verteidiger Heyer und Keeper Raab zu einem Missverständnis. Heyer verlängert vom nahen Fünfereck unfreiwillig auf die kurze Ecke. Mangels erhöhter Geschwindigkeit erreicht Raab den Ball noch klar vor der Linie.

Magdeburg Fürth 67. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Philipp Müller

Magdeburg Fürth 67. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jomaine Consbruch

Magdeburg Fürth 65. Consbruch findet halblinks Srbeny im freien Raum, aus spitzem Winkel verfehlt der das kurze Eck deutlich.

Paderborn Hamburg 65. Paderborn rückt in Ballbesitz mittlerweile wieder mit mehr Spielern nach. Die Kräfteverhältnisse sind vor Anbruch der Schlussphase ausgeglichen; hin und wieder kommt die Partie ziemlich zerfahren daher.

Magdeburg Fürth 64. Bockhorn schlägt den Ball diagonal zu Ceka. Der legt sich den Ball im Dribbling für den Abschluss zurecht, den Gießelmann jedoch blockt.

Magdeburg Fürth 63. Ceka will im Konter Teixeira mit einem schwach gespielten Steilpass schicken, der Stürmer ist jedoch in Abseitsstellung gestartet.

Magdeburg Fürth 62. Die stärkste Phase dieser Partie! Beide Teams agieren nun deutlich mehr mit offenem Visier, auf beiden Seiten entstehen mehr Lücken im Abwehrverbund und dadurch auch mehr Gelegenheiten.

Paderborn Hamburg 62. Gelbe Karte für Raphael Obermair (SC Paderborn 07)

Obermair bringt Königsdörffer im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo regelwidrig zu Fall. Er bekommt seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison aufgebrummt und fehlt damit am letzten Spieltag in Rostock.

Magdeburg Fürth 60. Dem ruhenden Ball nimmt sich Gießelmann an. Aus spitzem Winkel versucht er Reimann mit einem direkten Versuch zu überraschen, der Schuss ist jedoch zu unplatziert für einen echten Überraschungseffekt.

Paderborn Hamburg 61. Bilbija trifft den Pfosten! Der Ex-Hamburger ist im Rahmen eines Konters in der halblinken Spur Adressat eines Steilpasses. Aus vollem Lauf und zwölf Metern schießt er in Bedrängnis auf die kurze Ecke und donnert den Ball an die Außenseite der Stange.

Magdeburg Fürth 59. Gelbe Karte für Daniel Elfadli (1. FC Magdeburg)

Elfadli grätscht auf der linken Abwehrseite zu spät und trifft Hrgota.

Magdeburg Fürth 58. Beim fälligen Eckstoß fällt Müller der Ball auf die linke Schulter, für einen Handelfmeter reicht das nicht. Sonst ist die Ecke harmlos.

Magdeburg Fürth 57. Lemperle! Der Fürther Offensivmann wird mit einem hohen Schlag links auf den Weg geschickt und taucht frei vor dem herauseilenden Reimann auf. Er spitzelt den springenden Ball stark am Keeper vorbei, Müller sprintet jedoch hinterher und klärt noch vor der Torlinie.

Paderborn Hamburg 59. Steffen Baumgart erhöht die Risiken, stellt auf eine Dreierkette um. Für Außenverteidiger Van Der Brempt bringt der ehemalige Paderborner Trainer (2017-2021) Flügelflitzer Okugawa.

Paderborn Hamburg 58. Einwechslung bei Hamburger SV: Masaya Okugawa

Paderborn Hamburg 58. Auswechslung bei Hamburger SV: Ignace Van Der Brempt

Magdeburg Fürth 56. Atik probiert es per Dropkick aus linken 22 Metern, verfehlt das Tor aber mit feiner Schusstechnik knapp links.

Magdeburg Fürth 54. Wagner ist im Spielaufbau zu unbeschwert, verliert den Ball an Condé. Der bringt den Ball flach in die Mitte, wo Wagners Teamkollege Consbruch für ihn einspringt und klärt.

Paderborn Hamburg 56. Das Kwasniok-Team scheint sich auf den veränderten Widersacher eingestellt zu haben, arbeitet mittlerweile wieder wirksamer gegen den Ball. Zudem verlängert es seine aktiven Phasen, ohne es nennenswert nach vorne zu schaffen.

Magdeburg Fürth 53. Und dieses Mal sorgt der ruhende Ball für Gefahr! Gnaka chippt den Ball in den Sechzehner, die Fürther Defensiv verteidigt das sehr löchrig. Hoti kommt zum Kopfball, setzt diesen ohne Gegnerdruck jedoch mittig auf das Tor, da wäre mehr drin gewesen!

Paderborn Hamburg 53. Dompé legt auf der linken Außenbahn für Muheim zurück, der per linkem Innenrist und viel Effet an die Fünferkante flankt. SCP-Schlussmann Boevink ist rechtzeitig vorgerückt und fängt den Ball ohne Probleme.

Magdeburg Fürth 52. Immerhin startet Durchgang zwei jedoch mit deutlich mehr Tempo als die erste Halbzeit. Halblinks holen die Elbestädter den nächsten Freistoß heraus.

Magdeburg Fürth 51. Auf der anderen Seite macht Bockhorn den Weg von außen nach innen. In leichter Rückwärtsbewegung ist der Schuss nicht einfach, er schlenzt ihn hoch über das rechte Eck.

Magdeburg Fürth 51. Lemperle zieht von der linken Seite zum Strafraumeck und schließt ab. Zu mittig kommt der Schuss daher, kein Problem für Reimann.

Magdeburg Fürth 50. Gute Freistoßposition. Condé versucht sich, pfeffert den Ball aber auf Kopfhöhe in die Mauer.

Paderborn Hamburg 50. Gelbe Karte für Ignace Van Der Brempt (Hamburger SV)

Van Der Brempt kann auf seiner rechten Abwehrseite nicht mit Bilbijas Tempo Schritt halten. Kurz vor der Grundlinie bringt er ihn zu Fall und handelt sich eine Gelbe Karte ein.

Paderborn Hamburg 49. Die Hanseaten bringen einen druckvollen Wiederbeginn auf den Rasen, operieren mit vielen hohen Hereingaben, die deutlich schärfer daherkommen, als jene in Halbzeit eins. Noch können Hoffmeier und Co. ganz brenzlige Szenen verhindern.

Magdeburg Fürth 49. Atik dribbelt halbrechte zwanzig Meter vor dem Tor. Consbruch zieht noch zurück, Lemperle tritt ihm jedoch auf den Schlappen.

Paderborn Hamburg 48. Während Łukasz Kwasniok in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Steffen Baumgart mit Heyer, Ambrosius und Bénes gleich drei frische Kräfte ins Rennen. Schonlau, Hadžikadunić und Suhonen sind in der Kabine geblieben.

Magdeburg Fürth 47. Gießelmann grätscht den Ball ins Seitenaus, dabei zieht es ihm in den hinteren Oberschenkel. Nach kurzer Pause scheint es aber weiterzugehen.

Magdeburg Fürth 46. Weiter geht's mit Hälfte zwei, beide Teams kommen mit dem gleichen Personal aus der Kabine zurück.

Magdeburg Fürth 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Hamburg 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Home-Deluxe-Arena! Nach dem konzentrierten Auftritt im erfolgreichen Stadtderby gegen St. Pauli leistet sich der HSV in diesem nächsten "Endspiel" um die Chance zur Aufstiegsrelegation viele Ungenauigkeiten in den aktiven Phasen und gröbere Fehler im Rückzugsverhalten. Der SCP wirkt in seinem letzten Heimspiel wacher, wobei er nach den ersten 20 Minuten abgebaut. Dreht die Baumgart-Truppe den Spielstand nach der Pause oder wird das siebte Zweitligajahr heute zur Gewissheit?

Paderborn Hamburg 46. Einwechslung bei Hamburger SV: László Bénes

Paderborn Hamburg 46. Auswechslung bei Hamburger SV: Anssi Suhonen

Paderborn Hamburg 46. Einwechslung bei Hamburger SV: Stephan Ambrosius

Paderborn Hamburg 46. Auswechslung bei Hamburger SV: Dennis Hadžikadunić

Paderborn Hamburg 46. Einwechslung bei Hamburger SV: Moritz Heyer

Paderborn Hamburg 46. Auswechslung bei Hamburger SV: Sebastian Schonlau

Paderborn Hamburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Magdeburg Fürth 45. +3 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Pause zwischen dem noch abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg und Greuther Fürth - ein Stand jetzt gerechtes Ergebnis in einer ereignisarmen Partie. Nachdem die Magdeburger Fans mit einer tollen Choreo anlässlich des 50. Jubiläums des Europapokaltitels eine tolle Atmosphäre kreierten, sorgte das Spiel nicht für eine ähnliche Begeisterung. Die Defensivreihen hatten das Geschehen weitestgehend im Griff, Strafraumszenen waren eine Seltenheit. Nach einem klaren Abseitstreffer von Condé (18.) kam ein wenig mehr Tempo herein, für viel Torgefahr sorgten die Offensivakteure aber weiterhin nicht. Wagner scheiterte nach Hrgota-Querpass aus kurzer Distanz an Reimann, in der 40. Minute war das die einzige große Chance des ersten Durchgangs.

Magdeburg Fürth 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Magdeburg Fürth 45. +3 Ceka chippt nochmal. Wen er bei diesem hohen Steilpass in den Strafraum gesehen hat, weiß aber nur er.

Paderborn Hamburg 45. +2 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 liegt zur Pause seines letzten Heimspiels gegen den Hamburger SV mit 1:0 vorne und scheint dessen letzte Chance auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation zu zerstören. Die Ostwestfalen legten bestimmend sowie schwungvoll los und durften bereits in der 7. Minute durch einen Strafraumschuss Kostons’ die Führung bejubeln. In der Folge wurden die Hanseaten zwar aktiver, waren im Vorwärtsgang aber harmlos, während der SCP durch Kostons (15.) und Obermair (17.) gefährliche, aber etwas zu hohe Schüsse absetzte. Paderborn hielt den Ball mit einfachen taktischen Mitteln lange Zeit fern vom eigenen Kasten. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe Dompé die erste zwingende Gelegenheit der Baumgart-Auswahl vergab, indem er von der linken Sechzehnerseite nur knapp rechts vorbei zirkelte. Bis gleich!

Magdeburg Fürth 45. +1 Der Ball zirkuliert in den Magdeburger Reihen um den Fürther Strafraum. Schließlich stößt Ceka rechts an die Grundlinie vor, seine Flanke fliegt auf der anderen Seite zu Bockhorn. Der verdribbelt sich jedoch.

Paderborn Hamburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Hamburg 45. +2 Gelbe Karte für Ludovit Reis (Hamburger SV)

Reis' langer Trikotzupfer gegen Ex-Hamburger Bilbija hat ebenfalls eine Verwarnung zur Folge.

Magdeburg Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Paderborn Hamburg 45. +1 Gelbe Karte für Calvin Brackelmann (SC Paderborn 07)

Brackelmann verzögert die Ausführung eines Freistoßes auf solch dreiste Art und Weise, dass ihn der Schiedsrichter mit einer Gelben Karte bestraft.

Paderborn Hamburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Magdeburg Fürth 43. Consbruch bringt den Freistoß aus dem rechten Halbfeld erneut zu kurz, die Standards sind bisher nicht gut getreten von ihm. Bockhorn klärt vor dem restlichen Gewusel. Elfadli kann sofort im Anschluss wieder weiterspielen.

Paderborn Hamburg 43. Klaas schirmt den Ball nach Zehners Lupferanspiel auf der linken Strafraumseite gegen Hadžikadunić ab. Er schießt aus spitzem Winkel in Richtung kurzer Ecke, verfehlt diese aus zehn Metern aber deutlich.

Magdeburg Fürth 42. Elfadli foult an der linken Seitenlinie, verletzt sich dabei aber wohl selber leicht und muss behandelt werden.

Paderborn Hamburg 42. Sinnbildlich für den bisherigen Auftritt Hamburgs: Reis kann vom rechten Flügel ohne echten Druck flanken. Der Ball rutscht ihm komplett über den Schlappen und landet weit hinter Boevinks Gehäuse.

Magdeburg Fürth 40. Tatsächlich mal Torgefahr! Lemperle spielt tief zu Hrgota, der von der Grundlinie aus mit einem scharfen Querpass vor dem Tor Wagner findet. Der hält den Fuß nur noch rein, Reimann macht sich direkt vor ihm breit und verhindert den Rückstand. Schnell ist er wieder oben und faustet die Kugel vor dem anstürmenden Sieb aus der Gefahrenzone.

Paderborn Hamburg 40. Van Der Brempt bewirbt sich für die erste Verwarnung der Hanseaten, indem er Ansah in der Paderborner Hälfte zu Boden stößt, um einen Konter in der Entstehung zu stoppen. Hier lässt Referee Frank Willenborg noch einmal Gnade vor Recht ergehen.

Magdeburg Fürth 39. Atik schiebt quer zu Condé, der weiter zu Gnaka. Zu wenig Zug zum Tor ist das. Gnakas Idee ist dann auch nicht erfolgsversprechend, er spielt einen Pass in den leeren Strafraum.

Magdeburg Fürth 38. Ein torloses Unentschieden wäre zur Halbzeitpause Stand jetzt das gerechte Ergebnis, zu wenig Torgefahr erzeugen beide Teams. 0,13 (FCM) und 0,17 (Fürth) sind die aktuellen xGoals-Werte - kaum existent.

Magdeburg Fürth 35. Nach Balleroberung in der gegnerischen Hälfte schickt Lemperle Srbeny an die rechte Grundlinie. Der flank Richtung Fünfmeterraum, dort ist Lemperle inzwischen wieder eingelaufen. In der Luft trifft er den Ball mit dem Fuß nicht richtig und bringt ihn lasch und unplatziert auf das Tor.

Paderborn Hamburg 37. Dompé beinahe mit dem Ausgleich! Der Franzose dribbelt über links in den Sechzener, zieht nach innen und zirkelt den Ball aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung langer Ecke. Der noch leicht abgefälschte Versuch rauscht hauchdünn am Pfosten vorbei.

Paderborn Hamburg 35. Es besteht übrigens durchaus noch Hoffnung für den Gast, schließlich ist Paderborn in den letzten acht Partien nur einmal ohne Gegentor geblieben. Hamburg hat in den jüngsten sieben Matches nur einmal nicht genetzt.

Magdeburg Fürth 33. Urbig ist wach, wichtig aus Fürther Sicht! Ceka steckt einen feinen Pass durch die Gasse, der Kleeblatt-Keeper stürmt rechtzeitig heraus und fängt den Ball vor dem einlaufenden Atik ab.

Magdeburg Fürth 31. Bis zur Ausführung des Freistoßes dauert es etwas. Schließlich jagt Atika ihn in die am Sechzehner postierte Mauer, Gnakas Nachschuss segelt weit am gegnerischen Kasten vorbei.

Paderborn Hamburg 32. Gelbe Karte für Ilyas Ansah (SC Paderborn 07)

Nachdem Schiedsrichter Frank Willenborg einen Einwurf im Mittelfeld dem Gast zugesprochen hat, wirft Ansah den Ball wutentbrannt auf den Boden. Dies wird mit der ersten Gelben Karte der Partie geahndet.

Paderborn Hamburg 31. Im Falle einer Niederlage könnte der HSV sogar noch den vierten Tabellenplatz einbüßen. Karlsruhe würde dann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Hannover 96 vorbeiziehen.

Magdeburg Fürth 29. Gelbe Karte für Gideon Jung (SpVgg Greuther Fürth)

Unnötiger Karton: Gießelmann fängt Gnakas Steilpass ab. Jung senst hinter ihm in der Bewegung dennoch den gestarteten Teixeira um.

Paderborn Hamburg 29. Paderborn verfügt zwar nicht mehr über die Wucht der Anfangsphase, bleibt aber das Team mit dem besseren Plan. Zehnters linke Seite ist nach einer knappen halben Stunde deutlich auffälliger als Obermairs rechte.

Magdeburg Fürth 29. Consbruchs Ecke ist harmlos und wird bereits am ersten Pfosten entschärft.

Magdeburg Fürth 27. Mal wieder der FCM: Atik und Ceka warten zu lange für den Abschluss, von links wandert der Ball weiter nach innen. Elfadli probiert es schließlich per Direktabnahme aus über zwanzig Metern, verzieht aber deutlich.

Paderborn Hamburg 26. ... nach kurzer Ausführung gelangt der Ball zu Obermair. Dessen Flanke vom linken Flügel per rechtem Innenrist ist viel zu hoch angesetzt und segelt ins rechte Toraus.

Paderborn Hamburg 25. Zehner holt über links gegen Reis die erste Heimecke heraus...

Magdeburg Fürth 24. Hrgota leitet einen Pass mit einem Kontakt und der Hacke weiter in den Lauf von Srbeny, der sich den Ball zu weit vorlegt. Hoti unterbricht die schöne Kombination kompromisslos.

Paderborn Hamburg 23. Der HSV baut die Länge seiner Ballbesitzphasen aus, findet am und im heimischen Strafraum aber weiterhin kaum statt. Glatzel, der in Braunschweig zweimal netzte und das Tor des Tages gegen St. Pauli besorgte, kann bisher nicht in Szene gesetzt werden.

Magdeburg Fürth 23. Ceka unterläuft Gießelmann, der nach dem Luftduell aus der Höhe aufprallt. Nach kurzer Pause geht es für den ehemaligen Unioner weiter.

Magdeburg Fürth 22. Dennoch: Seit dem Abseitstreffer ist zumindest etwas mehr Tempo in der Partie.

Magdeburg Fürth 21. Auf der anderen Seite wieder ein Standard: Consbruch flankt in den Fünfmeterraum, der jedoch Hoheitsgebiet von Reimann ist. Der FCM-Torhüter faustet den Ball weg.

Magdeburg Fürth 18. Aus dem Nichts zappelt der Ball im Netz, doch die Fahne ist oben! Teixeira startet links tief in den Strafraum und bekommt den Ball zur Grundlinie gespielt. Von dort legt er das Leder am SpVgg-Keeper Urbig am ersten Pfosten vorbei ins Zentrum. Dort schiebt Condé locker ein. Der Jubel dauert zu Recht nur kurz an, Teixeira war deutlich in Abseitsposition losgelaufen.

Paderborn Hamburg 20. Nachdem Paderborn einen Gästefreistoß im ersten Anlauf geklärt hat, läuft der Ein-Mann-Konter über Kostons. Der Niederländer wird kurz hinter der Mittellinie sauber durch eine Grätsche Reis' gestoppt. Sonst hätte er freie Bahn gehabt.

Magdeburg Fürth 17. Naja. Bei Consbruchs Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld kommt Jugn immerhin zum Kopfball, der steigt aber viel zu hoch - Reimann fischt ihn aus der Luft.

Paderborn Hamburg 17. Die nächste Chance für den SCP! Kostons macht den Ball an der halbrechten Sechzehnerkante gegen zwei Hamburger fest und legt ab für Obermair, der aus 17 Metern mit dem rechten Spann abzieht. Der Ball rauscht nicht weit über den rechten Winkel hinweg.

Magdeburg Fürth 16. Sieb legt sich in einem Dribbling den Ball an Bockhorn vorbei, der zu spät kommt und den Fürther trifft. Bringt ein ruhender Ball das lahmende Spiel mal auf Trab?

Magdeburg Fürth 14. Atik zieht von der linken Außenbahn nach innen und flankt nahe des linken Strafraumecks. Vor dem Tor ist jedoch kein Mitspieler postiert, der die scharfe Hereingabe verwerten könnte.

Paderborn Hamburg 15. Kostons hat das 2:0 auf dem Fuß! Der Niederländer wird durch Hoffmeiers langen Schlag aus der heimischen Hälfte auf halbrechts hinter die Hamburger Abwehrkette geschickt. Bei dichter Verfolgung Schonlaus kann er aus 13 Metern und vollem Lauf mit rechts abziehen. Diesmal rauscht sein harter Schuss über den Kasten.

Paderborn Hamburg 13. Die Baumgart-Auswahl vermittelt bisher nicht den Eindruck, den tabellarischen Ernst der Lage begriffen zu haben. Viel zu häufig wird ihr Mittelfeld von den steil kombinierenden Ostwestfalen überrannt. Mit etwas mehr Genauigkeit wären schon mehr klare Abschlüsse der Hausherren möglich gewesen.

Magdeburg Fürth 12. Condé verlagert mit einem hohen Pass die Seite. Dort will Atik das Spiel schnell machen, schickt die Kugel aber viel zu steil für Bockhorn.

Magdeburg Fürth 11. Hrgota nimmt halbrechts Tempo auf, doch Müller läuft ihn problemlos ab.

Paderborn Hamburg 10. Die Hanseaten antworten auf den frühen Rückschlag mit ihren ersten Kontakten im letzten Felddrittel. Van Der Brempts flache Hereingabe wird zunächst vom SCP geklärt; wenig später erarbeitet sich der HSV einen ersten Eckball. Der führt zu einem Schuss Königsdörffers von der halbrechten Sechzehnerkante, der geblockt wird.

Magdeburg Fürth 10. Heber und Hoti nähern sich dem Strafraum mal vorsichtig an, werden aber zügig zugestellt und drehen wieder ab. Sekunden später ist ein Gassenpass für Teixeira zu steil gespielt.

Magdeburg Fürth 8. Beide Defensivreihen sind auf Kompaktheit bedacht, die Offensivabteilungen sind noch sehr vorsichtig unterwegs. In den Strafräumen hat sich nach wie vor nichts Interessantes abgespielt.

Paderborn Hamburg 7. Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Koen Kostons

Kostons bringt die Blau-Schwarzen früh nach vorne! Nach Bilbijas Einwurf von der tiefen linken Außenbahn flankt Zehnter im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Kostons behauptet den Ball erst robust gegen Muheim und jagt ihn dann aus leicht spitzem Winkel mit dem rechten Spann in die obere rechte Ecke.

Paderborn Hamburg 6. Die Hausherren kommen in den Anfangsmomenten etwas gedankenschneller daher; in ihren Reihen läuft der Ball flüssiger als beim Gast. Mit einem Dreier würde der SCP puntekmäßig mit dem Rangsechsten Hannover 96 gleichziehen, der allerdings über die deutlich bessere Tordiffernz verfügt.

Magdeburg Fürth 5. Es geht recht gemütlich los in Sachsen-Anhalt. Nun halten die Gäste aus Fürth mal etwas länger den Ball, auch sie finden noch keine entscheidende Lücke.

Paderborn Hamburg 4. Ansah dringt über links in den Sechzehner ein und sucht den Weg zur Grundlinie. Van Der Brempt kann den 19-Jährigen auf faire Art und Weise stoppen, bevor diesen in die Mitte passen kann.

Magdeburg Fürth 2. Magdeburg spielt in Weiß und hat die ersten Ballbesitzpassagen, Fürth ist auf die dunklen Trikots ausgewichen.

Magdeburg Fürth 1. In dieser Gänsehaut-Atmosphäre eröffnet der Schiedsrichter Tom Bauer das Geschehen auf dem Platz. Guido Winkmann unterstützt ihn im Kölner Keller.

Magdeburg Fürth 1. Spielbeginn

Magdeburg Fürth Am 8. Mai 1974 gelang es dem 1. FC Magdeburg als einzigem DDR-Verein der Geschichte einen Europapokaltitel zu gewinnen - den Europapokal der Pokalsieger. Mit einer gigantischen Choreo über das ganze Stadion wird das 50-jährige Jubiläum zelebriert.

Paderborn Hamburg 1. Paderborn gegen Hamburg – bleiben die Rothosen im Rennen um Platz drei?

Paderborn Hamburg 1. Spielbeginn

Paderborn Hamburg Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams das grüne Geläuf betreten.

Magdeburg Fürth Alexander Zorniger tauscht beim Kleeblatt ebenfalls zweimal. Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Braunschweig laufen in der Viererkette Asta und Gießelmann für Mhamdi und Dietz auf.

Magdeburg Fürth FCM-Trainer Christian Titz nimmt im Vergleich zur 1:4-Niederlage in Kaiserslautern zwei Änderungen vor: Hoti spielt für Bell Bell, Ceka für Schuler.

Magdeburg Fürth In der Rückrunde holten beide Teams übrigens bis dato genau gleich viele Punkte – 17 an der Zahl. Bei vier Mannschaften war die Punkteausbeute schlechter.

Magdeburg Fürth In fünf Zweitligaduellen ist die Bilanz zwischen Elbestädtern und Franken ausgeglichen (2S, 1U, 2N). Ausgenommen vom Remis im Hinspiel gewann im direkten Vergleich stets das Heimteam.

Magdeburg Fürth Greuther Fürth sorgte zuletzt für zwei Torfestivals. Bei Wehen Wiesbaden gewann die SpVgg mit 5:3, mit der Braunschweiger Eintracht teilte sich Fürth beim 3:3 die Punkte - 14 Tore in den letzten beiden Spielen!

Magdeburg Fürth Zur aktuellen Form: Der FCM war im April ungeschlagen (1S, 3U), musste aber am vergangenen Wochenende beim Abstiegskonkurrenten Kaiserslautern eine deftige 1:4-Niederlage hinnehmen.

Magdeburg Fürth Die Spielvereinigung trifft am letzten Spieltag auf Schalke 04, in diesem Duell wird es dann für beide Teams um nichts mehr gehen.

Magdeburg Fürth Für Greuther Fürth geht es derweil nur noch um die bestmögliche Tabellenplatzierung. Im engen oberen Mittelfeld ist von Platz sechs bis elf noch alles drin, Platz fünf ist nur theoretisch möglich.

Paderborn Hamburg Bei den Hanseaten, die am vergangenen Freitag durch den auf einem späten Kopfballtor Glatzels (85.) beruhenden 1:0-Erfolg im Stadtderby gegen den FC St. Pauli die Schmach des Aufstiegs der Braun-Weißen im Volksparkstadion verhinderten und die in der Fremde nur eines ihrer jüngsten fünf Partien gewannen, stellt Steffen Baumgart gezwungenermaßen zweimal um. Pherai (Prellung) und Meffert (Gelbsperre) werden durch Van Der Brempt und Suhonen ersetzt.

Magdeburg Fürth Da es für Magdeburg am letzten Spieltag gegen Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf nochmal sehr knifflig wird, wäre ein vorzeitiger Klassenerhalt für Christian Titz und seine Mannschaft deutlich nervenschonender als ein womöglich sehr offener letzter Spieltag.

Paderborn Hamburg Auf Seiten der Ostwestfalen, die das Hinspiel Anfang Dezember im Volksparkstadion trotz frühen Rückstands (11.) dank der Treffer Bilbijas (21.) und Ansahs (62.) mit 2:1 für sich entschieden und die mit 22 Punkten nur das zwölftbeste Heimteam des nationalen Fußball-Unterhauses stellen, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 2:3-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 eine personelle Änderung vorgenommen. Brackelmann verdrängt Ens auf die Bank.

Paderborn Hamburg Der Hamburger SV hat das Ende seines Aufenthalts in der 2. Bundesliga nach sechs Saisons nicht mehr in der eigenen Hand. Bei vier Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf sowie der deutlich schlechteren Tordifferenz müssen die Rothosen heute in Paderborn und am kommenden Sonntag gegen Nürnberg gewinnen, während die Rheinländer in Kiel und gegen Magdeburg zusammen maximal einen Zähler holen dürfen, damit es doch noch für das Erreichen der Aufstiegsrelegation reicht.

Magdeburg Fürth Magdeburg hat in Abstiegskampf eine recht gute Ausgangslage, theoretisch ist allerdings noch sowohl der Relegationsplatz als auch der direkte Abstieg möglich. Letzteres ist bei sechs Punkten und 18 Toren Vorsprung auf Hansa Rostock jedoch nur rein rechnerisch möglich. Auch der Relegationsplatz ist in ordentlicher Ferne (fünf Zähler Vorsprung auf Wiesbaden). Ein eigener Sieg macht den Klassenerhalt bereits fix - und auch im Falle einer Niederlage wäre man bereits an diesem Spieltag gerettet, wenn Wiesbaden am Sonntag nicht gewinnen sollte.

Paderborn Hamburg Der SC Paderborn 07 befand sich bis Anfang März in einer Verfolgerrolle hinsichtlich des Aufstiegsrennens, lag er nach dem 25. Spieltag doch lediglich zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Drei Niederlagen in Serie in Verbindung mit einer beinahe makellosen Phase der Konkurrenz beendeten die Hoffnungen auf die Rückkehr in die Eliteklasse jedoch vorzeitig. Im Endspurt kämpfen die Blau-Schwarzen, die nach Siegen beim 1. FC Nürnberg (2:0) und gegen die SV 07 Elversberg (3:1) zuletzt bei Hannover 96 nach einer katastrophalen Anfangsphase mit 2:3 verloren, um eine einstellige Endplatzierung; zwischen Rang sechs und elf ist alles möglich.

Magdeburg Fürth Einen guten Abend und herzlich willkommen zum vorletzten Zweitliga-Freitag! Der 1. FC Magdeburg kann den Klassenerhalt perfekt machen, für den Gegner SpVgg Greuther Fürth geht es um nichts mehr. Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff in der Magdeburger MDCC-Arena.