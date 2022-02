Afrika-Cup: Gastgeber Kamerun holt Platz drei

Doch Kamerun schlug zurück und kam durch die Tore von Stephane Bahoken (72.) und Vincent Aboubakar (85./88.) spät zum Ausgleich. Im Elfmeterschießen vergab Burkina Fasos Blati Touré, bei Kamerun saßen alle fünf Schüsse.

Sonntag Endspiel zwischen Senegal und Ägypten

Ursprünglich war der Anpfiff der Partie um Bronze für drei Stunden vor dem am Sonntagabend stattfindenden Finale geplant. Die zeitliche Überschneidung erforderte jedoch Polizeikräfte an zwei Stellen der Stadt Jaunde und führte zudem zu Protokollproblemen, da die CAF-Offiziellen wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wären, die Medaillen der Drittplatzierten zu überreichen und rechtzeitig zum Anpfiff des Endspiels zu erscheinen