Eishockey in der NHL Kraken siegen mit Grubauer und Notfall-Goalie Stand: 08.12.2024 22:48 Uhr

Im vierten Anlauf haben die Seattle Kraken um Nationaltorhüter Philipp Grubauer erstmals ein NHL-Spiel im Madison Square Garden gewonnen.

Bei den New York Rangers setzte sich das Eishockey-Team aus dem US-Bundesstaat Washington mit 7:5 durch, Grubauer hielt 32 Schüsse.

Der Rosenheimer musste kurzfristig für den erkrankten Joey Daccord einspringen, auf der Bank nahm ein Notfalltorhüter Platz: Michael Matyas hatte früher am College gespielt, heute arbeitet der 33-Jährige in der Finanzbranche. Der Klub erreichte ihn telefonisch beim Einkaufen in Manhattan und engagierte ihn für das Spiel.

Grubauer kassiert Kopftreffer

Beinah hätte Matyas aufs Eis gemusst. Grubauer wurde nach nur acht Minuten heftig am Kopf getroffen, konnte aber weitermachen.

Seattle lag in New York 1:3 zurück und erzielte dann fünf Treffer in Folge. Die Rangers kamen wieder bis auf 5:6 heran, Yanni Gourde (59.) sorgte schließlich mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung.