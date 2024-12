Eishockey in der NHL Rückschlag für Draisaitl und die Oilers Stand: 04.12.2024 07:50 Uhr

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL mit den Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights einen Rückschlag erlitten.

Die Kanadier verloren nach zuletzt drei Siegen nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga mit 0:1. Draisaitl kam auf eine Eiszeit von 21:46 Minuten, das Tor des Abends erzielte Iwan Barbaschow im ersten Drittel.

Nach dem schlechten Saisonstart und dem Aufschwung der vergangenen Wochen belegt Edmonton den achten Platz in der Western Conference. In der Vorsaison waren die Kanadier erst in der Endspiel-Serie um den Stanley Cup an den Florida Panthers gescheitert.

Auch Seider und Peterka mit Niederlagen

Auch für Nationalspieler Moritz Seider verlief der Spieltag erfolglos. Mit den Detroit Red Wings unterlag der Verteidiger bei den Boston Bruins mit 2:3 nach Verlängerung.

Bitter war die Niederlage für John-Jason Peterka: Mit den Buffalo Sabres verspielte der Angreifer gegen Colorado Avalanche eine 4:0-Führung nach dem ersten Drittel und verlor letztlich mit 4:5. Peterka erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0. Es war sein achter Saisontreffer.

Sturm feiert Sieg mit den Sharks

Jubeln durfte Nico Sturm mit den San Jose Sharks dank des 2:1 nach Verlängerung bei den Washington Capitals. Sturm blieb ohne Scorer-Punkt. Philipp Grubauer kam im Tor der Seattle Kraken beim 4:2-Erfolg bei Carolina Hurricanes nicht zum Einsatz.