Eishockey in der NHL Oilers und Draisaitl finden zurück in die Spur Stand: 20.11.2024 08:03 Uhr

Die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zurück in der Erfolgsspur.

Der Finalist um den Stanley Cup der vergangenen Saison setzte sich dank Leon Draisaitl und Connor McDavid mit 5:2 bei den Ottawa Senators durch. Im Gegensatz zur Pleite in Montreal am Vortag (0:3) harmonierten beide Superstars hervorragend und legten sich jeweils einen Treffer auf.

Zu den je zwei Scorerpunkten kam bei Draisaitl noch ein Assist sowie bei McDavid ein weiteres Tor.

Tim Stützle durfte zwar seinen achten Saisontreffer feiern - der Viersener hatte die frühe Führung durch Evan Bouchard ausgeglichen - insgesamt waren die Senators gegen die gut geölte Offensive aus Edmonton jedoch machtlos.

McDavid brachte die Oilers noch im ersten Drittel mit einem Doppelpack wieder in Führung. Draisaitl erhöhte im zweiten Abschnitt, nach dem Tor von Ryan Nugent-Hopkins Mitte des Schlussdrittels war die Partie entschieden. Josh Norris betrieb noch Ergebniskosmetik. Die Oilers klettern mit dem zehnten Sieg in 20 Spielen zunächst auf Platz drei in der Pacific Division. Ottawa ist nach drei Niederlagen in Folge in der Atlantic Division nur noch Fünfter (8-9-1).

Reichel verliert mit den Blackhawks

Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks erneut: Der Deutsche unterlag den Anaheim Ducks mit 2:3. Dabei gab das schwächste Team der Western Conference zwei Führungen aus der Hand, Reichel blieb ohne Torbeteiligung.