Eishockey in der NHL Draisaitl bringt Oilers wieder zurück in die Spur Stand: 24.01.2025 08:24 Uhr

Leon Draisaitl präsentiert sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter in Topform. Der deutsche Profi hatte mit einem Treffer und zwei Assists einmal mehr entscheidenden Anteil am 6:2-Sieg seiner Edmonton Oilers über die Vancouver Canucks.

Die Oilers hatten in der NHL zuletzt zweimal in Folge verloren. Mit nunmehr 35 Toren bleibt Draisaitl weiterhin der treffsicherste Schütze in der laufenden NHL-Saison, sein Team belegt in der Western Conference nach dem 30. Saisonerfolg Tabellenplatz drei.

Seider mit zwei Assists bei Detroit-Sieg

Einen Erfolg gab es auch für Moritz Seider, dem 23-Jährigen gelang mit den Detroit Red Wings ein 4:2 über die Montreal Canadiens. Seider steuerte zwei Assists zum Sieg des Teams aus Michigan bei, das zuvor drei Niederlagen am Stück hatte hinnehmen müssen und im Osten Rang 13 belegt.

John-Jason Peterka kam im Trikot der Buffalo Sabres auf eine Torvorlage, am Ende stand aber dennoch eine 2:5-Niederlage gegen die Calgary Flames.