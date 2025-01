Eishockey in der NHL Edmonton Oilers verlieren Topspiel Stand: 22.01.2025 08:09 Uhr

Trotz einer erneut starken Leistung von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers das Topspiel in der NHL gegen die Washington Capitals knapp verloren.

Der Vorjahresfinalist aus Kanada unterlag vor eigenem Publikum gegen das punktbeste Team der Liga mit 2:3. Damit verpassten es die Oilers, die Führung in der Pacific Division von den Vegas Golden Knights zu übernehmen. Dennoch liegt Edmonton weiter klar auf Kurs Richtung Playoffs.

Draisaitl brachte Edmonton schon nach drei Minuten mit seinem 34. Saisontor in Führung, damit baute der Kölner seinen Vorsprung in der Torschützenliste weiter aus. Washington glich jedoch noch im ersten Durchgang aus und baute die Führung im weiteren Spielverlauf durch zwei weitere Treffer auf 3:1 aus.

Draisaitl zweitbester Scorer der Liga

Edmonton gelang im Schlussdrittel nur noch der Anschluss zum 2:3 durch Corey Perry, Draisaitl bereitete den Treffer vor. Der 29-jährige Deutsche steht bei insgesamt 71 Scorerpunkten, nur Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche (74) hat mehr.

Peterka schießt Buffalo zum Sieg

Unterdessen schoss John-Jason Peterka seine Buffalo Sabres im Auswärtsspiel bei den Vancouver Canucks zum Sieg. Der 23 Jahre alte Münchner erzielte beim 3:2-Erfolg in Kanada gut sieben Minuten vor dem Ende den Siegtreffer, wenige Minuten zuvor bereitete er den zwischenzeitlichen Ausgleich vor. Für Peterka war es das erste Spiel mit einem eigenen Tor seit dem 22. Dezember. Trotz des Sieges bleibt Buffalo Schlusslicht der Eastern Conference.

Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings ist der zwischenzeitliche Höhenflug derweil endgültig beendet. Nach zuvor sieben Siegen in Serie kassierte Detroit durch das 1:2 nach Verlängerung bei den Philadelphia Flyers die dritte Niederlage in Folge und die vierte in den vergangenen fünf Spielen. Seider war am einzigen Treffer seines Teams nicht beteiligt.

Stützle verliert mit den Senators deutlich

Eine deutliche Niederlage musste Tim Stützle hinnehmen. Mit seinen Ottawa Senators verlor der Angreifer bei den New York Rangers klar mit 0:5.