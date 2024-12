Eishockey in der DEL Eisbären lassen gegen Mannheim die Muskeln spielen Stand: 15.12.2024 16:43 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der DEL vorerst den Rückstand auf Tabellenführer ERC Ingolstadt verkürzt. Gegen die Adler Mannheim gab es ein deutliches 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Bereits nach 69 Sekunden brachte Kai Wissmann die Berliner in Führung, Kristian Reichel (13.) konnte für die Adler, die eine halbe Stunde lang mithalten konnten, ausgleichen. Auch nach dem 2:1 durch Gabriel Fontaine (30.) kam Mannheim durch Daniel Fischbuch (34.) zurück, mit der dritten Eisbären-Führung durch Leo Pföderl (36.), der neben seinem Treffer noch drei Tore vorbereitete, war die Gegenwehr aber gebrochen. Im letzten Drittel sorgten Zachary Boychuk (48.) und Ty Ronning (53.) für die Entscheidung.

Ingolstadt mit Pflichtaufgabe gegen Iserlohn

In der Tabelle liegen die Eisbären, die nach vier Heimpleiten in Pflichtspielen in Serie wieder in Berlin erfolgreich waren, damit nur noch einen Zähler hinter Ingolstadt, das am späten Sonntagnachmittag auf den Vorletzten Iserlohn Rooters trifft. Einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs feierten die Schwenninger Wild Wings, die die Augsburger Panther mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) bezwangen.