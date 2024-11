Eishockey in der DEL Ingolstadt verkürzt Rückstand auf Berlin Stand: 27.11.2024 22:11 Uhr

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Serie gefeiert und damit den Rückstand auf Spitzenreiter Eisbären Berlin verkürzt.

Die Bayern setzten sich am Mittwochabend 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) bei den Straubing Tigers durch, dadurch liegen sie nur noch drei Punkte hinter dem Meister aus Berlin. In Straubing brachte Kenny Agostino (2.) die Gäste früh in Führung, doch das Heimteam antwortete schnell durch Danjo Leonhardt (4.).

Im zweiten Drittel sorgte der Ingolstädter Riley Sheen (23.) für das 2:1, doch wieder schlugen die Gastgeber in Form von Philip Samuelsson (30.) zurück. Philipp Krauß (38.), Alex Breton (53.) und Myles Powell (59.) sicherten dem ERC schließlich die drei Punkte.

Fischtown Pinguins stoppen Berlins Siegesserie

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben schon am Dienstag (26.11.2024) die Siegesserie von Meister Eisbären Berlin beendet und sind sich treu geblieben.

Der Vizemeister gewann die Neuauflage des Play-off-Finales 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), es bleibt also dabei, dass die Norddeutschen in dieser Saison maximal zwei Spiele in Folge verlieren.

Zuletzt hatten die Pinguins in Straubing und Mannheim den Kürzeren gezogen. Berlin, das die vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen hatte, erwischte einen Blitzstart. Leo Pföderl traf nach 37 Sekunden, doch Bremerhaven antwortete schnell. Phillip Bruggisser stellte vor 4.647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven mit einem Doppelpack auf 2:1 (8./10.), danach fielen keine Tore mehr.

Mannheim gewinnt deutlich, DEG bleibt Schlusslicht

Augsburg feuert Trainer Dent

Die Krise der Augsburger Panther will kein Ende nehmen. Der Tabellenzwölfte verlor bei den Löwen Frankfurt durch einen späten Treffer von Linus Fröberg (58.) mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1), es war die zehnte Pleite in Folge. Als Reaktion auf die erneute Niederlage wurde einen Tag später (27.11.2024) Trainer Ted Dent entlassen.

"Mit Ted Dent wollten wir auf der Trainerposition wieder für mehr Konstanz sorgen. Die Saison hatte mit 17 Zählern aus zehn Partien auch vielsprechend begonnen, die Hoffnung auf ein besseres Jahr war bei allen spürbar. Nach dem gefeierten Derbysieg in München Mitte Oktober ging es dann zu schnell in die falsche Richtung", sagte Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl: "Noch sind 32 Spiele zu absolvieren und wir haben es in der eigenen Hand, die Saison positiv zu gestalten. Die Mannschaft ist in der Pflicht."

München rückt vor, auch Haie legen nach

Red Bull München sprang durch ein 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) über die Schwenninger Wild Wings auf Rang vier, die Kölner Haie legten nach ihrem Sieg im Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag (5:1) drei Punkte nach. Der KEC schlug die Nürnberg Ice Tigers in seinem dritten Heimspiel in Serie mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) und ist neuer Fünfter.