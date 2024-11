Eishockey in der DEL Eisbären untermauern Tabellenführung Stand: 24.11.2024 16:39 Uhr

Keine Chance für Kellerkind Iserlohn: Die Berliner Eisbären haben ihre Tabellenführung locker ausgebaut. München konnte seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Die Berliner Eisbären bleiben in der DEL das Maß aller Dinge. Am Sonntag (24.11.2024) beseigten die Hauptstädter die Iserlohn Roosters sicher mit 6:3 (1:0, 3:1, 2:2). Damit untermauerten die Eisbären ihre souveräne Tabellenführung, haben aktuell acht Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt. Iserlohn bleibt hingegen im Tabellenkeller: Die Roosters rangieren mit 17 Punkten aus 19 Spielen auf dem 13. und damit vorletzten Platz.

In Berlin gelang Ty Ronning am Sonntag ein Dreierpack (19., 29., 49.). Zudem trafen Liam Kirk (26.), Gabriel Fonatine (31.) und Marcel Noebels (50.) für Berlin., Für die Sauerländer aus Iserlohn konnten sich zweimal Shane Gerish (42., 51.) und Branden Troock (27.) in die Torschützenliste eintragen.

Die Berliner bleiben nach der Länderspielpause ungeschlagen und blicken auf eine perfekte Woche mit drei Siegen aus drei Spielen. Am vergangenen Dienstag war das Team von Trainer Serge Aubin ins Viertelfinale der Champions Hockey League eingezogen, am Freitag folgte ein 5:3 gegen die Düsseldorfer EG.

München setzt Aufwärtstrend fort

Der EHC Red Bull München hat derweil seinen zarten Aufwärtstrend fortgesetzt. Im bayerischen Duell gegen die Augsburger Panther gewannen die Münchner am Samstag mit 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) und feierten dabei ihren zweiten Sieg in Folge. In der Tabelle rückte der viermalige Meister auf Position vier vor.

Jakob Weber (6.) sorgte für die frühe Führung, Taro Hirose (30.) und Nico Krämmer (31.) mit einem Doppelschlag trafen für die Hausherren im Mitteldrittel, in dem Augsburg durch Anrei Hakulinen (21.) und Cody Kunyk (35.) erfolgreich war.