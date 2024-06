Erstes DEL-Spiel im Ausland Wolfsburg spielt in Prag gegen München Stand: 27.06.2024 14:00 Uhr

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird erstmals in ihrer 30-jährigen Geschichte ein Meisterschaftsspiel im Ausland austragen. Wie die DEL am Donnerstag (27.06.2024) mitteilte, stehen sich die Grizzlys Wolfsburg und Red Bull München am 6. Dezember (13.00 Uhr) im Rahmen der Winter Hockey Games in Prag gegenüber.

" Wir freuen uns sehr, dass wir unsere gute Zusammenarbeit mit der tschechischen Extraliga durch diese internationale Premiere fortsetzen können. Zugleich ist es für uns eine große Ehre, dass ein Spiel der DEL für unsere Partner in Tschechien einen so großen Stellenwert hat, dass sie ihr Event damit aufwerten wollen ", sagte Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Wolfsburg gegen München in Prager Open-Air-Arena

Die Partie wird in einer eigens errichteten und 16.000 Zuschauer fassenden Freiluft-Arena auf dem Prager Hügel Letna ausgetragen. Vom 5. bis 8. Dezember finden in Prag sieben Spiele statt, darunter auch je ein Spiel der tschechischen und slowakischen Topklasse.