Eishockey-WM 2025 Deutschland trifft auf Weltmeister Tschechien und Besieger Schweiz Stand: 30.05.2024 15:11 Uhr

Bei der nächsten Eishockey-WM im kommenden Jahr bekommt das DEB-Team die Chance zur Revanche gegen den diesjährigen Viertelfinalgegner Schweiz. Auch Weltmeister Tschechien wird ein Gruppengegner sein.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird bei der WM 2025 die Vorrundenspiele im dänischen Herning austragen. Die weiteren Gegner für das Team von Bundestrainer Harold Kreis bei den Titelkämpfen vom 9. bis zum 25. Mai 2025 sind die USA, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Norwegen und Aufsteiger Ungarn, teilte der Weltverband IIHF am Donnerstag (30.05.2024) mit.

Finalspiele in Stockholm

Die andere Gruppe mit Rekordweltmeister Kanada spielt in Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt findet auch das Final-Wochenende statt. Bei der vergangenen WM in Tschechien schied die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im Viertelfinale gegen die Schweiz (1:3) aus und rutschte deswegen in der Weltrangliste um drei Plätze auf Rang acht zurück.