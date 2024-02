Heißer Kampf um die Playoffs Die DEL-Hauptrunde biegt in die Schlussrunde ein Stand: 29.02.2024 19:23 Uhr

Drei Spieltage vor Schluss der Hauptrunde stehen in der DEL noch einige Entscheidungen aus. Besonders eng geht es im Rennen um den letzten direkten Playoff-Platz zu.

Von Victor Efevberha

Drei Spieltage verbleiben in der Deutschen Eishockey Liga noch, in denen es für einige Teams noch um ganz schön viel geht.

Ganz oben liefern sich die Eisbären Berlin und die Pinguins Bremerhaven ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins. Beide Teams haben 99 Punkte. Die Berliner führen die Tabelle an - wegen der besseren Bilanz. Berlin sowie Bremerhaven haben ihr Ticket für die Champions Eishockey League damit übrigens bereits gelöst.

Überraschend spannend geworden ist indes der Kampf um den letzten direkten Playoff-Platz sechs.

Die Aussichten waren bis vor kurzen noch rosig für die Schwenninger WildWings, alles sah danach aus, würde man direkt in die Playoffs einziehen. Am 45. Spieltag gab es sogar einen lockeren 3:0 Heimsieg gegen Tabellenführer Eisbären Berlin und alle Zeichen standen in Schwenningen auf Playoffs.

WildWings im Sturzflug

Zwei Wochen später sieht die Lage ganz anders aus. Es setzte gleich vier Niederlagen in Folge. Ein Negativtrend, der durch eine 3:7-Klatsche gegen den Meister EHC München eingeleitet wurde und die Moral der Schwenninger anscheinend nachhaltig geschädigt hat. Es folgten drei Niederlagen gegen Wolfsburg, Nürnberg und Bremerhaven. Und plötzlich muss man wieder um die direkte Playoff Teilnahme bangen. Die Adler Mannheim sitzen plötzlich punktgleich im Nacken. Am Freitag gibt es das direkte Duell - womöglich ein vorentscheidendes Spiel.

Kölner Haie als "lachender Dritter"?

Aber nur womöglich. Denn mittlerweile schauen die Kölner Haie gespannt auf das Duell Schwenningen gegen Mannheim. Die Haie haben sich an die beiden Teams herangepirscht und sind nur einen Punkt dahinter. "Wir verfolgen natürlich auch die Ergebnisse und Duelle unserer direkten Konkurrenten, spielen aber auch noch gegen Teams, die mit uns um den sechsten Platz kämpfen" , sagt Stürmer Maximilian Kammerer.

Am Freitag treten die Haie zunächst auswärts gegen die Wolfsburg Grizzlys (4.) an, die darauf aus sind, ihre Teilnahme am Playoff-Viertelfinale auch rechnerisch endgültig zu sichern. Es folgt Vizemeister ERC Ingolstadt (03.03./14:00Uhr), der es theoretisch auch noch auf den 6. Platz schaffen kann.

Am letzten Vorrunden-Spieltag steht dann der nächste mögliche Showdown gegen Mannheim (08.03.) auf dem Plan. Die Playoff-Serie der letzten Saison gegen die Adler steckt noch in den Köpfen der Kölner: "Spiele gegen Mannheim sind immer besonders. Vergangene Saison war es eine extrem enge Playoff-Serie und wir waren sehr enttäuscht, dass wir nicht weitergekommen sind", so Kammerer, der mit 20 Treffern in dieser Saison der zweitbeste Torschütze bei den Haien ist.

Düsseldorfer EG zwischen Playoff-Himmel und Abstiegshölle

Der Kampf um den letzten Pre-Playoff-Platz ist weniger dramatisch. Die Nürnberg Ice Tigers haben sich auf den zehnten Platz vorgekämpft. In einem spannenden bayrischen Duell am vergangenen Sonntag (25.02.) setzten sich die Nürnberger gegen den Meister EHC München mit 2:1 durch. Das entscheidende Tor fiel buchstäblich in letzter Minute: Evan Barratt traf 18 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit und hielt die Ice Tigers auf Kurs für die Pre-Playoffs.

Rechnerisch kann die Düsseldorfer EG die Ice Tigers noch einholen, hat aber bei sieben Zählern Rückstand nur sehr geringe Changen. Die DEG befindet sich zudem in einer heiklen Lage und muss auch noch ein bisschen in Richtung Tabellenende schauen. Die Rheinländer liegen sieben Punkte hinter Nürnberg, aber gleichzeitig trennen sie nur sechs Punkte vom Abstiegsplatz.

Den belegen die Augsburger Panther mit 50 Punkten. Ebenso mittendrin im Abstiegskampf sind die Löwen Frankfurt (55) und die Iserlohn Roosters (54). Die letzten drei Spieltage der DEL-Hauptrunde werden also für viele Teams nochmal richtig heiß.