Turnen am Donnerstag Seitz bei Mehrkampf-Comeback zu 24. Titel Stand: 06.07.2023 17:31 Uhr

Fast zwei Jahre lang hatte Elisabeth Seitz keinen Mehrkampf mehr geturnt. Bei ihrem Comeback siegte sie nun gleich - und baute ihren Rekord aus.

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat ihren 24. nationalen Titel gewonnen. Die Stuttgarterin setzte sich am Donnerstag (06.07.2023) in Düsseldorf im Mehrkampf souverän durch. Die WM-Dritte von 2018 verwies mit 52,700 Punkten Emma Malewski und (52,100 Punkte) und Pauline Schäfer-Betz (50,850 Punkte) auf die Plätze zwei und drei.

Seitz auch Beste am Stufenbarren

Die Entscheidung für Seitz fiel bei der finalen Disziplin am Boden: Mit 12,700 Punkten lieferte die 29-Jährige Schwäbin eine souveräne Leistung ab und behauptete mit dem drittbesten Ergebnis am Boden ihre Gesamtführung. Zuvor hatte Seitz am Stufenbarren gewonnen, war auf dem Schwebebalken Fünfte und im Sprung Sechste geworden.

Erster Mehrlkampf seit Tokio 2021