Triumph bei Grand Slam of Darts Ist Littler bei der WM überhaupt zu schlagen? Stand: 18.11.2024 10:07 Uhr

Der Shootingstar des vergangenen Winters pflügt weiter durch seinen Sport: Mit dem Sieg beim Grand Slam of Darts hat Luke Littler wenige Wochen vor der WM erneut die Konkurrenz verblüfft.

Der 17-Jährige gewann die Generalprobe zu den Weltmeisterschaften im Londoner Alexandra Palace, bei denen traditionell kurz nach dem Jahreswechsel der Champion gekürt wird, eindrucksvoll und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er auch der ganz große Favorit auf den WM-Titel sein wird. Littler bezwang im Finale des Grand Slam of Darts seinen englischen Landsmann Martin Lukeman deutlich mit 16:3.

Schnitt, Doppel, 180er-Rekord - alles überragend bei Littler

Nach seinem nervenaufreibenden Halbfinale gegen Gary Anderson (16:15) startete Littler unkonzentriert ins Finale gegen seinen Überraschungsgegner, der die ersten beiden Legs gewinnen konnte. Doch dann fand der Weltmeister in sein Spiel, gewann 15 Durchgänge in Folge - und dominierte die Partie in herausragender Manier. Littler spielte einen Drei-Dart-Durchschnitt von 107,08 Punkten und hatte eine Doppelquote von 45,71 Prozent.

Damit verabschiedete sich "The Nuke" mit einem Paukenschlag in die letzten WM-Vorbereitungen - und er untermauerte mit seinem Gesamtauftritt beim Grand Slam of Darts seine aktuelle Ausnahmestellung. Mit insgesamt 60 180ern pulverisierte Littler die bisherige Bestmarke (52) bei diesem Turnier aus dem Jahr 2013.

Auf den Spuren von van Gerwen und Taylor

In seiner ersten PDC-Saison belegt Littler nun schon Rang fünf in der Weltrangliste - und das obwohl diese sich aus den Preisgeldern der vergangenen 24 Monate zusammensetzt. Zehn Titel hat der Shootingstar des vergangenen WM-Turniers in diesem Jahr gewonnen.

Ihm wird bereits zugetraut, zukünftig die Darts-Legenden Michael van Gerwen und Phil Taylor abzulösen - van Gerwen hat bislang 156 PDC-Titel gewonnen, Tayler war in den Verbänden BDO und PDC sogar über 200-mal siegreich. "Wenn ich es will, dann sollte ich es auch schaffen. Aber es wird noch einige Jahre dauern, so viele Trophäen zu sammeln wie Michael oder auch Phil Taylor" , sagte Littler bei "Sky Sports".

Macht es Littler wie Smith und Humphries?

Im Fokus steht nun aber der WM-Titel. Im Vorjahr war Littler als ungesetzter Spieler, aber Jugend-Weltmeister bis ins Finale marschiert, unterlag dort erst Luke Humphries mit 4:7. Humphries hatte zuvor auch beim Grand Slam of Darts triumphiert, ebenso war Michael Smith ein Jahr vorher der Doppelsieg gelungen. So stellt sich immer mehr die Frage: Ist Littler bei der WM überhaupt zu schlagen?

Das Turnier in London beginnt am 15. Dezember, das Finale im "Ally Pally" steigt am 3. Januar.