Erster Deutscher ausgeschieden Gabriel Clemens scheitert bei der Darts-WM Stand: 19.12.2024 17:24 Uhr

Gabriel Clemens ist als erster Deutscher bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ausgeschieden. Der Waliser Robert Owen war zu stark und gewann mit 3:1.

Clemens, der vor zwei Jahren sensationell ins Halbfinale beim wichtigsten Event des Darts-Jahres eingezogen war, scheiterte in seinem Zweitrunden-Match aber auch an sich selbst: Seine Quote auf die Doppelfelder, mit denen man ein Leg beenden muss, war katastrophal.

Nur 13 Prozent nach zwei Sätzen

Der 41-jährige Saarwellinger, der vor der WM gegenüber der Sportschau durchaus ehrgeizige Ambitionen kundgetan hatte, lag nach den ersten beiden verlorenen Sätzen bei einer Doppelquote von nur 13 Prozent - der ungesetzte Owen nutzte das gnadenlos aus.

Als die Partie bei 0:2 fast schon verloren schien, drehte Clemens aber nochmal auf. Plötzlich wirkte er lockerer, holte sich den dritten Durchgang und glänzte zu Beginn des vierten Satzes mit einem spektakulären 143er-Finish, das er über die Triple-19, die Triple-18 und die Doppel-16 auswarf.

Schnelles Rebreak war der K.o.

Damit brachte Clemens die vielen deutschen Fans in der Halle zum Toben, doch sofort danach kassierte er das Rebreak und verlor den Durchgang schließlich mit 1:3.

Clemens, der im "Ally Pally" an Position 27 gesetzt war und deshalb Freilos in der ersten Runde hatte, droht nun aus den Top-32 der Weltrangliste zu fallen. Das hätte Konsequenzen für eine ganze Reihe von Turnieren im kommenden Jahr.

Pietreczko und Gotthardt sind weiter

In der Abendsession fordert Niko Springer den letztjährigen Halbfinalisten Scott Williams aus England. Ihre Auftaktmatches gewonnen haben aus dem deutschen Sextett (WM-Rekord) Ricardo Pietreczko und Kai Gotthardt. Florian Hempel greift am Freitagabend ins Turnier ein, Martin Schindler hat am 22. Dezember seinen ersten Auftritt.