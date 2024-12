Darts-WM in London Kist gelingt das perfekte Spiel Stand: 18.12.2024 23:26 Uhr

Die aktuelle Ausgabe der Darts-WM hat ihren ersten Neun-Darter.

Christian Kist gelang im Duell mit dem Letten Madars Razma am Mittwochabend (18.12.2024) das erste perfekte Spiel im entscheidenden Leg des ersten Satzes, bei dem er die 501 Punkte in nur neun Würfen auf null stellte. Kist ging dadurch mit 1:0 in Führung.

Razma weiter - Kist freut sich über Preisgeld

Für jedes perfekte Spiel werden von Hauptsponsor 180.000 Pfund (etwa 215.000 Euro) ausgeschenkt. Das Preisgeld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt.

Trotz des perfekten Legs reichte es für Kist am Ende nicht für die zweite Runde. Razma kam nach dem ersten Satz besser ins Spiel, gewann drei Durchgänge in Serie und entschied das Duell mit 3:1 für sich. Der Lette trifft nun in Runde zwei auf Dirk van Duijvenbode.

Nebrida sorgt für Überraschung

Zuvor hatte der Philippine Paolo Nebrida für eine Überraschung gesorgt. Nebrida gewann gegen den Weltranglisten-46. Jim Williams mit 3:2 und zog damit bei der dritten Teilnahme erstmals in die zweite Runde einer Weltmeisterschaft ein.

Im Entscheidungssatz behielt der asiatische Qualifikant die Nerven. Sein walisischer Kontrahent, der bei eigenem Anwurf vorne weg ging, ließ hingegen drei Versuche zum Finish aus.

In der nächsten Runde bekommt Nebrida es nun mit Ross Smith, der Nummer 19 der Order of Merit, zu tun.