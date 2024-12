Darts-WM in London Neuling Gotthardt übersteht Runde eins Stand: 16.12.2024 17:47 Uhr

Debütant Kai Gotthardt hat bei der Darts-WM in London am Montag überraschend sein Auftaktmatch gewonnen - und dabei auch einem kaputten Dartpfeil getrotzt.

Der 29-Jährige aus Esslingen am Neckar schlug bei seiner Premiere im Alexandra Palace in der ersten Runde den Schotten Alan Soutar mit 3:1 Sätzen. In der zweiten Runde trifft er nun am Freitagnachmittag (ca. 16.45 Uhr) auf den Weltranglistenachten Stephen Bunting (England).

Unfreiwilliger Bühnenabgang

Bereits beim Stand von 1:2 im ersten Satz kam es zu einer skurrilen Szene. Da das nötige Ersatzteil für seinen gebrochenen Pfeil fehlte, musste sich "The Tunnel" Gotthardt auf den langen Weg zum Aufwärmbereich machen. "Das ist mir in über vier Jahren noch nie passiert. Und dann bricht mir auf der größten Bühne der Welt der Dart ab. Ich war perplex, das war verrückt" , sagte Gotthardt bei Sport1, "aber ich habe es durchgezogen."

Soutar amüsiert sich mit den Fans

Gegner Soutar hatte in der Zwischenzeit auf der Bühne gewartet und sich mit den singenden Fans im Ally Pally amüsiert. Mit neuem Pfeil gab Gotthardt zwar den ersten Satz ab, sicherte sich dann aber drei Durchgänge in Folge. Am Mittwochabend (ca. 21:10 Uhr) greift Ricardo Pietreczko als zweiter Deutscher ins Turnier ein. Zudem sind der deutsche Top-Spieler Martin Schindler, Gabriel Clemens, Florian Hempel und Debütant Niko Springer qualifiziert.