Kampf um BBL-Play-Ins Oldenburger Basketballer feiern Comeback-Sieg Stand: 15.03.2025 23:06 Uhr

Mit einem 23:0 Lauf im letzten Viertel bezwingen die Baskets Oldenburg ihren BBL-Konkurrenten Towers Hamburg. Syntainics MBC kassierte einen Rückschlag.

Basketball-Bundesligist Ewe Baskets Oldenburg ist im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der BBL ein wichtiger Erfolg gegen Mitkonkurrent Veolia Towers Hamburg gelungen. Das Team von Cheftrainer Mladen Drijencic bewies erneut seine Heimstärke in dieser Saison und setzte sich nach einem furiosen Auftritt im Schlussabschnitt mit 99:81 (48:48) gegen die Hanseaten durch.

Bester Werfer bei den Gastgebern, die ihren elften Sieg im 22. Spiel feierten, war Justin Jaworski (20 Punkte).

Hamburg nutzt guten Start nicht

Die Hamburger hatten den besseren Start erwischt, verloren nach der 7:2-Führung aber den Faden. Oldenburg, das neben Spielmacher Eli Brooks erneut auch auf Geno Crandall verzichten musste, nutzte die Schwächephase der Gäste und zog nach einer 12:0-Serie auf 14:7 davon.

Hamburg fing sich danach wieder und kämpfte sich zu Beginn des zweiten Viertels auf 27:28 heran. Die Baskets enteilten anschließend ein weiteres Mal, doch die Towers ließen sich nicht vorentscheidend abschütteln.

Oldenburg dreht im Schlussviertel auf

In der zweiten Halbzeit knüpften die Hamburger an ihre Leistung in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel an, blieben vorerst das dominierende Team und gingen im Schlussabschnitt mit 77:67 in Führung.

Doch das reichte nicht. Mit einem 23:0-Lauf drehte Oldenburg die Partie und feierte schließlich im elften Heimauftritt den zehnten Erfolg.

Seawolves ziehen mit MBC gleich

Pokalsieger Syntainics MBC musste im Kampf um die Play-off-Teilnahme einen empfindlichen Rückschlag einstecken. Nach zwei Siegen in Folge verloren die Weißenfelser 76:84 (37:44) bei den Rostock Seawolves, die mit ihrem elften Sieg gleichzogen.

Bis zur Hälfte des zweiten Viertels lagen die Gäste in Rostock vorne, dann kippte das Spiel. Bryce Hamilton war mit 17 Punkten bester Werfer der Seawolves, beim MBC sammelte Michael Devoe 22 Zähler.

Basketbs Bonn überholen Bamberg

Die Telekom Baskets Bonn setzten sich mit 87:77 (50:36) gegen die Bamberg Baskets durch, zogen am Tabellennachbarn vorbei und liegen nur noch einen Sieg hinter Rostock und Weißenfels. Der MBC hatte vor vier Wochen beim Final-Four-Turnier vor heimischer Kulisse überraschend zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den BBL-Pokal gewonnen.