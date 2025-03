Basketball | BBL Starkes Edigin-Debüt – Syntainics MBC hat die Playoffs weiter im Visier Stand: 09.03.2025 18:23 Uhr

Im ersten Pflichtspiel nach dem Pokalsieg lässt der Syntainics MBC aus Weißenfels gegen Würzburg bei einem Offensivspektakel nichts anbrennen. Neuzugang Eddy Edigin Jr. feiert einen starken Einstand im Dress der Wölfe.

Der Syntainics MBC hat seine Chance auf die direkte Qualifikation für die Playoffs gewahrt. Im ersten Pflichtspiel nach dem Pokaltriumph vor drei Wochen bezwangen die Weißenfelser vor 2.800 Zuschauern in der heimischen Stadthalle die Würzburg Baskets mit 110:101 (56:53). Einen überragenden Einstand im MBC-Dress feierte dabei der erst am Samstag aus Chemnitz verpflichtete Center-Neuzugang Eddy Edigin Jr., der in nur 15 Minuten auf dem Parkett 18 Punkte zum Erfolg der Gastgeber beisteuerte.

MBC-Neuzugang Eddy Edigin (mi.) feierte einen starken Einstand.

Sechs MBC-Profis punkten zweistellig

Außerdem konnten in diesem High-Scoring-Game auch Ty Brewer (21), Charles Callison (19), Michael Devoe (15), Tyren Johnson (13) und Spencer Reeaves (11) zweistellig für die Mitteldeutschen punkten. Für die Würzburger trafen Zachary Seljaas (26), Jhivvan Jackson (22), Mike Lewis II (15), Hannes Steinbach und Aubrey Dawkins (je 11) am besten.



Der deutsche Pokalsieger feierte einen Start-Ziel-Sieg und sollte kein einziges Mal in Rückstand geraten. Vom 14:12 (4.) setzten sich die Hausherren über 19:12 (5.) auf 28:15 (7.) ab. Die Würzburger kamen nur Ende des zweiten Viertels noch einmal auf 48:46 (19.) heran. Im dritten Viertel zogen die Weißenfelser jedoch wieder davon und hatten beim 75:58 (26.) für die Entscheidung in dieser Partie gesorgt. Die Mitteldeutschen profitierten in erster Linie von ihrer Lufthoheit unter den Körben (36:25 Rebounds) und von ihrer überragenden Trefferquote aus der Nahdistanz von 72 Prozent.

dpa/SpiO