Basketball-Bundesliga Skyliners entlassen Trainer Denis Wucherer Stand: 09.03.2025 21:31 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben auf die schwache Saison reagiert und Headcoach Denis Wucherer mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Denis Wucherer ist nicht mehr Trainer der Skyliners Frankfurt. Wie der Verein am Sonntagabend bekanntgab, wurde Wucherer nach dem 85:92 in Bamberg mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wucherer fuhr schon nicht mehr mit ins Trainingslager nach Mallorca. Bis Saisonende übernimmt der bisherige Co-Trainer Klaus Perwas.

Die Niederlage gegen Bamberg war bereits die 15. Niederlage im 20. Bundesligaspiel. "Mit Denis haben wir im vergangenen Sommer den Aufstieg geschafft. Dieser Erfolg wird immer einen Platz in der Skyliners-Historie haben", wird Gunnar Wöbke, der geschäftsführende Gesellschafter der Skyliners, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Aber wir haben uns entschieden, über die laufende Saison hinaus nicht weiter mit Denis zusammenzuarbeiten und ihn bereits jetzt vorläufig freizustellen, so dass er ab dem kommenden Spiel nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird"

Wöbke: "Benötigter Neuanfang"

Dies gebe dem Verein die Chance, "den benötigten Neuanfang für die Saison 2025/26 bereits jetzt in die Wege zu leiten und notwendige Weichen zu stellen", so Wöbke. Wucherer stand seit Sommer 2023 bei den Skyliners an der Seitenlinie.