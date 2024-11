Basketball in der NBA Starker "Franz" führt Orlando zum Sieg Stand: 30.11.2024 08:10 Uhr

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA zum nächsten Sieg geführt. Zum 123:100-Erfolg bei den Brooklyn Nets, bei denen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder aus persönlichen Gründen fehlte, steuerte Wagner am Samstag (Ortszeit) 29 Punkte, acht Rebounds und acht Assists bei.

Für das Team aus Florida war es der fünfte Sieg in Serie und der elfte in den vergangenen zwölf Spielen. Auch der deutsche Rookie Tristan da Silva überzeugte bei Orlando mit einem persönlichen Karrierebestwert von 13 Punkten, Franz Wagners Bruder Moritz blieb dagegen mit drei Punkten und fünf Rebounds unauffällig. Die drei Deutschen stehen in der Eastern Conference auf Rang drei, Schröders' Nets bleiben zunächst in den Play-in-Rängen.





NBA Cup als paralleler Wettbewerb

Die Partie in Brooklyn war zudem Teil des ligainternen Pokal-Wettbewerbs, dem NBA Cup. Dort liegen die Magic nun mit einer Bilanz von 3:0 gleichauf mit den New York Knicks an der Tabellenspitze der Gruppe East A, die Nets sind als Vierte bereits ausgeschieden. Die Spiele zählen zusätzlich auch zur regulären Saison.



Western Conference: OKC weiter top

Dort liegt Isaiah Hartenstein mit den Oklahoma City Thunder weiter an der Tabellenspitze der Western Conference. Die Thunder gewannen bei den Los Angeles Lakers um Superstar Lebron James mit 101:93 und fuhren damit den vierten Erfolg in Serie ein. Hartenstein demonstrierte mit 18 Rebounds einmal mehr seine Stärke unter dem Korb, dazu kam er auf elf Punkte.



Im NBA Cup steht OKC in Gruppe West B nun bei zwei Siegen und einer Niederlage auf Rang zwei, gleichauf mit den San Antonio Spurs und hat damit alle Chancen, sich noch die Spitzenposition und damit das Ticket für die K.o.-Runde zu sichern.