Basketball in der NBA Schröder als Matchwinner, auch Wagner und Hartenstein stark Stand: 26.11.2024 07:41 Uhr

Dennis Schröder legt in der NBA eine wertvolle Glanzleistung hin und Franz Wagner behält seinen Höhenflug bei.

Die beiden deutschen Basketball-Weltmeister haben ihren Teams in der Nacht zu Dienstag als beste Werfer zu Auswärtssiegen verholfen. Schröder führte die Brooklyn Nets beim 128:120 bei den Golden State Warriors zu einem Comeback-Erfolg, Wagner gewann mit Orlando Magic durch ein 95:84 bei den Charlotte Hornets auch das neunte Spiel aus den vergangenen zehn Spielen. Auch Isaiah Hartenstein überzeugte erneut für Oklahoma City Thunder.

Gegen Steph Curry und Co. war Nationalmannschaftskapitän Schröder der entscheidende Mann. Nachdem die Warriors zwischenzeitlich mit 18 Punkten in Führung gegangen waren, drehte der Braunschweiger im Schlussviertel auf und hatte dort mit 17 seiner am Ende 31 Punkte großen Anteil am Erfolg.

Nur einmal in der laufenden Saison erzielte Schröder bislang mehr Zähler in einer Partie (33 Punkte im Oktober gegen Memphis Grizzlies). Zuletzt hatte er den Auswärtssieg bei den Sacramento Kings wegen Problemen am rechten Knöchel verpasst. Die Nets jubelten in einer wechselhaften Saison zum zweiten Mal in der Saison über den zweiten Sieg in Folge.

Wagner-Brüder unter den Topscorern

Weltmeister Wagner, in den jüngsten Partien bereits hervorragend aufgelegt, steuerte beim Erfolg Orlandos 21 Punkte, einen Rebound und sieben Assists bei. Bruder Moritz Wagner zeigte mit 16 Zählern als drittbester Magic-Scorer ebenso eine solide Leistung wie der deutsche Rookie Tristan da Silva (neun Punkte). Orlando rangiert in der Eastern Conference auf dem dritten Platz.

Vor allem Franz Wagner befindet sich derzeit in absoluter Top-Form. Bei den jüngsten Siegen erzielte der Nationalspieler stets mindestens 20 Punkte. Highlight in der jüngeren Vergangenheit war seine 37-Punkte-Gala bei den Los Angeles Lakers in der Vorwoche, als er mit einem Dreier kurz vor Schluss den Auswärtssieg sicherte.

Hartenstein erneut wertvoll

Hartenstein setzte mit einem erneuten Double-Double ein weiteres Glanzlicht aus deutscher Sicht. Der Center verbuchte bei Oklahomas 130:109 bei den Sacramento Kings 17 Punkte und zehn Rebounds und zeigte in seinem erst zweiten Saisonspiel damit einmal mehr, wie wertvoll er im Rennen um die NBA-Meisterschaft werden könnte.

Schon bei seinem Debüt für OKC in der vergangenen Woche hatte der Deutsch-Amerikaner mit 13 Punkten und 14 Rebounds eine starke Leistung gezeigt. Hartenstein hatte im Sommer einen Mega-Vertrag bei Oklahoma unterschrieben, den Saisonstart aufgrund eines Handbruchs aber verpasst.

Kleber gewinnt, Theis verliert

Ebenfalls über einen Erfolg durften Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks jubeln. Beim 129:119-Erfolg bei Atlanta Hawks erzielte der deutsche Forward von der Bank kommend sieben Punkte.

Für Daniel Theis und New Orleans Pelicans ging die Negativserie dagegen weiter, das 110:114 bei den Indiana Pacers war bereits die elfte Niederlage aus den vergangenen zwölf Partien. Theis kam auf acht Zähler.