NBA zu Gast in Paris Sieg und 30 Punkte - Wembanyama-Festspiel in der Heimat Stand: 23.01.2025 22:25 Uhr

Das Paris Game sollte sein großer Tag sein - und es kam genauso. Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs mit einer Gala zu einem klaren 140:110 (60:57)-Sieg in der NBA gegen die Indiana Pacers geführt.

Schon in den Tagen vorher wurde "Wemby", der im vergangenen Sommer mit Frankreich Silber bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hatte, gefeiert, vor der Partie sprach er über das Mikrofon noch einige warme Worte zu seinen Landsleuten - und dann zeigte er auch noch seine sportliche Klasse. In 32 Minuten war Wembanyama mit 30 Punkten Topscorer der Partie, außerdem wiesen seine beeindruckenden Statistiken elf Rebounds, sechs Assists und fünf geblockte Würfe auf.

Neben dem kommenden NBA-Superstar, der erst im vergangenen Jahr an Nummer eins gedraftet worden war, konnte Devin Vassell mit 25 Punkten und einer überragenden Dreierquote von 83 Prozent (fünf von sechs getroffen) überzeugen. Zudem war das Scoring von der Bank ein entscheidender Faktor - die Ersatzspieler der Spurs kamen insgesamt auf 53 Zähler, die der Pacers nur 33. Bester Werfer bei Indiana war Bennedict Mathurin.

Paris darf sich auf zweiten "Wemby"-Auftritt freuen

Die Zuschauer in Paris hatten aber nur Augen für einen: Wembanyama. Jede gelungene Aktion vom 2,21-Meter-Mann mit der Technik eines Point Guards, dem Dreier eines Shooting-Spezialisten und der Verteidiger-Qualitäten eines Centers wurde lautstark gefeiert. Ganz besonders aber eine zu Beginn des vierten Viertels, als Wembanyama den Ball etwa von der Freiwurflinie ans Brett warf, damit er ihn dann selbst per Dunk zum zwischenzeitlichen 109:87 verwandeln konnte.

Es war der Höhepunkt eines ersten Wembanyama-Festspiel in seiner Heimat - und das zweite soll schon zwei Tage später folgen. Am Sonntagabend (25.01.2025) kommt es in Paris zum zweiten Duell zwischen San Antonio und Indiana.