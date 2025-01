Paris Games mit San Antonio Spurs Wemby-Mania in Paris - NBA-Superstar spielt in der Heimat Stand: 22.01.2025 20:56 Uhr

Die NBA ist für zwei reguläre Saisonspiele zu Gast in Paris - und alles dreht sich um Victor Wembanyama. Der 21-jährige Franzose mit fast 2,50 Meter Spannweite ist ein Ausnahmetalent.

Von Philipp Oestreich, Paris

Etwa 200 Medienvertreter warten gespannt beim Training der San Antonio Spurs in Paris auf den Einlass in die Arena. Das Ziel: Victor Wembanyama. Jede und jeder will das beste Bild vom französischen Basketball-Star. Übersehen kann man Wembanyama nicht: Auch wenn verschiedene Größenangaben kursieren, laut NBA ist der Center 2,21 Meter groß.

Das Ausnahmetalent steht im Mittelpunkt der diesjährigen NBA-Spiele in Paris. Am 23. und 25. Januar trifft "Wemby", wie er genannt wird, mit den San Antonio Spurs in der französischen Hauptstadt auf die Indiana Pacers.

NBA zum vierten Mal in Paris

Schon 2020, 2023 und 2024 hat die NBA ein Spiel der regulären Saison in Paris ausgetragen, um auf dem europäischen Markt zu wachsen. In diesem Jahr sind es gleich zwei und damit zwei Heimspiele für den 21-jährigen Wembanyama. Er ist etwas außerhalb von Paris aufgewachsen und hat sich in Frankreich zu einem der vielversprechendsten Talente entwickelt, die der Basketball in den letzten Jahrzehnten gesehen hat.

Das größte Talent seit LeBron James?

Schon bevor klar war, dass die San Antonio Spurs den ersten Pick beim NBA-Draft 2023 haben werden, war es unausweichlich, dass Victor Wembanyama an Nummer eins ausgewählt werden wird - egal welches Team den ersten Pick haben wird. Von vielen wurde und wird der Franzose immer noch als das größte Basketball-Talent seit LeBron James angesehen. Passend, dass eben jener LeBron James ihm schon vor Beginn seiner NBA-Karriere den Spitznamen "Alien" gegeben hat. So jemanden wie Wembanyama habe LeBron noch nie gesehen. Denn außer dem Franzosen gibt es niemanden, der mit solch einer Größe und diesem Körperbau so spielen kann wie er.

Victor Wembanyama im Duell mit Lebron James

Trotz seiner 2,21 Meter bewegt sich der Center flüssig und wirkt bei Dribblings mit dem Ball in der Hand oftmals wie ein kleinerer Spieler. Dazu hat er eine gute Übersicht, kann vielseitig am Korb abschließen, Dreier werfen, Rebounds einsammeln und vor allem auch verteidigen. Mit seiner Beweglichkeit und seiner Armspanne von circa 2,44 Meter haben es seine Gegenspieler sehr schwer, am Korb zu punkten. Aufgrund seiner Fähigkeiten und Statistiken wurde Victor Wembanyama so in seiner Rookie-Saison nicht nur zum Rookie des Jahres, sondern auch schon zum zweitbesten Verteidiger der Liga gekürt.

Sein riesiges Potenzial hat auch der Sportartikelhersteller "Nike" früh erkannt. Bereits vor seiner NBA-Karriere hat das Ausnahmetalent einen Deal unterschrieben, der im Bereich von 100 Millionen US-Dollar liegen soll.

Wembanyamas Statistiken beeindrucken

In seiner zweiten NBA-Saison legt "Wemby" bislang pro Spiel 24,4 Punkte, 10,8 Rebounds und unfassbare 4 Blocks auf. Zum Vergleich: Der Spieler mit den zweitmeisten Blocks pro Spiel steht bei 2,5 Blocks. Vor wenigen Wochen hat Wembanyama die 100-Spiele-Marke in der NBA erreicht und ein Vergleich mit anderen Spielern verdeutlicht, wie besonders das Ausnahmetalent ist. Nur sechs Spieler haben in den letzten 45 Jahren mehr Punkte nach 100 NBA-Spielen auf dem Konto gehabt als der Franzose.

Selbst LeBron James muss sich hier hinter "Wemby" anstellen. Nur zwei Center haben mehr Assists nach 100 Spielen gegeben. Nur zwei Spieler konnten mehr Blocks nach 100 Spielen für sich verbuchen. Bei den getroffenen Dreiern nach 100 Spielen steht der 21-Jährige sogar vor Stephen Curry, der für viele der beste Werfer aller Zeiten ist.

Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs feiert einen Korb

Wembanyama könnte die Zukunft der NBA werden

Obwohl es für "Wemby" kein Limit nach oben zu geben scheint, kann er in vielen Bereichen noch besser werden. Beispielsweise verliert er pro Spiel im Schnitt 3,4-mal den Ball. Für einen jungen Spieler, über den die meisten Angriffe seines Teams laufen, ist das aber ganz normal.

Trotzdem ist es wenig verwunderlich, dass der Hype und Andrang um Victor Wembanyama nicht nur beim Medientraining vor den NBA-Paris-Games riesig ist. Denn zweifelsohne hat der 21-jährige Franzose das Potenzial, in Zukunft der größte Superstar der NBA zu werden.