Basketball in der NBA Pleiten für Schröders Nets und Wagner-Brüder Stand: 04.11.2024 08:46 Uhr

Die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern mussten in der NBA bei den Dallas Mavericks eine deutliche Pleite einstecken. Auch für Dennis Schröder und die Brooklyn Nets gab es eine Niederlage gegen die Detroit Pistons, die wegen des New-York-Marathons mit der U-Bahn zum Spiel kamen.

Franz Wagner am Sonntagabend (03.11.2024, Ortszeit) Topscorer bei den Orlando Magic - seine Ausbeute von 13 Punkten, die ihm dafür reichten, sagt aber schon viel über den gebrauchten Abend, den Orlando bei der 85:108-Niederlage in Dallas erwischte. Vor allem aus der Distanz trafen die Magic unterirdisch:Von insgesamt 41 Drei-Punkte-Würfen fanden nur acht den Weg in den gegnerischen Korb.

Moritz Wagner kam auf 10 Punkte, Tristan da Silva, der dritte deutsche Spieler in Orlando, auf 7.

Bei den Mavs überragte einmal mehr Luka Doncic, der Slowene steuerte 32 Punkte zum vierten Saisonsieg des Vorjahresfinalisten bei. Maxi Kleber fehlte weiter verletzt.

Pistons mit der Subway zum Spiel

Dennis Schröder erwischte einen gebrauchten Abend mit seinen Brooklyn Nets. Die Nets mussten in heimischer Arena eine 92:106-Niederlage gegen die Detroit Pistons einstecken. Nationalmannschaftskapitän Schröder kam am Ende auf sieben Punkte, fünf Rebounds und vier Assists. Mit drei Siegen und vier Niederlagen hat Brooklyn nun eine negative Bilanz.

Für großes Aufsehen sorgte die Anreise der Pistons, die wegen des zeitgleich angesetzten Marathons in New York kurzfristig mit der U-Bahn zum Spiel in Brooklyn fuhren.

Pleite für Pelicans mit Theis

Auch für Daniel Theis und die New Orleans Pelicans gab es eine Niederlage. Die Pelicans verloren mit 111:126 gegen die Atlanta Hawks. Theis kam von der Bank und hatte am Ende sieben Punkte und drei Rebounds im Boxscore stehen.