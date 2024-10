Basketball in der NBA Wagner erkrankt ausgewechselt - Schröder wieder stark Stand: 31.10.2024 07:25 Uhr

Franz Wagner kann erschöpft nur zuschauen, wie die Orlando Magic einen 20-Punkte-Vorsprung verspielen. Dennis Schröder trumpft ein weiteres Mal auf.

Ohne den erkrankten Basketball-Weltmeister Franz Wagner in der Schlussphase haben die Orlando Magic in der NBA noch mit 99:102 bei den Chicago Bulls verloren - dabei lagen die Magic zwischenzeitlich mit 20 Punkten in Führung. Geschwächt verließ Wagner das Spiel zu Beginn des vierten Viertels und kehrte nicht mehr zurück, ohne den deutschen Forward gelang Orlando in der Offensive nicht mehr viel.

Wagner, der bereits zuletzt beim Sieg gegen die Indiana Pacers erkrankt nicht zu Ende spielen konnte, kam insgesamt auf sieben Punkte, vier Assists und drei Rebounds. Seinem Bruder Moritz gelangen ebenfalls sieben Zähler, doch am Ende setzte es die zweite Niederlage für Orlando um fünften Saisonspiel.

Schröder mit starken 33 Punkten

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und seine Brooklyn Nets kommen hingegen immer besser in Schwung. Beim 119:106 gegen die Memphis Grizzlies zeigte Schröder erneut eine starke Vorstellung, der 31-Jährige führte sein Team mit 33 Punkten und acht Assists zum zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen.

Schröder machte den Unterschied aus, indem er in den entscheidenden Momenten punktete, als Memphis kurz davor war, einen Lauf zu starten.

Theis verliert mit Pelicans

Center Daniel Theis spielte bei den New Orleans Pelicans gut fünf Minuten, konnte aber keine Akzente setzen und verlor am Ende 89:104 gegen die Golden State Warriors.