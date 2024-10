Wagner, Hartenstein und LeBron James Die wichtigsten Fragen zum NBA-Saisonstart Stand: 21.10.2024 21:53 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht die neue Saison in der NBA los. Was machen die Deutschen? Wer sind die Favoriten? Sportschau-NBA-Experte Lovis Binder vom Instagram-Channel @diemitdendunks gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Saisonstart.

Von Frank Meyer

Wie viele deutsche Spieler spielen diese Saison eigentlich in der NBA?

Es werden acht Deutsche in der NBA spielen, so viele wie noch nie. Allein drei davon in Orlando, neben Franz und Moritz Wagner noch Rookie Tristan da Silva. Dennis Schröder bei den Brooklyn Nets, Isaiah Hartenstein bei Oklahoma City Thunder, Daniel Theis bei den New Orleans Pelicans und Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks. Und dann gibt’s noch Rookie Ariel Hukporti von den New York Knicks, dessen Vertrag allerdings auch für das Ausbildungsteam gilt.

Franz und Moritz Wagner laufen auch in dieser Saison gemeinsam für Orlando Magic auf.

Wen davon muss man auf dem Zettel haben? Franz Wagner?

Franz Wagner wird auf jeden Fall der deutsche Spieler mit der größten Verantwortung sein. Am spannendsten ist für mich aber Isaiah Hartenstein. Er hat sich als Center extrem gut entwickelt und spielt jetzt in dem Team, das letzte Saison das beste im Westen war. Er hat die Chance, eine wichtige Rolle bei Oklahoma zu spielen. Leider hat er sich in der Vorbereitung die Hand gebrochen und fällt die ersten Wochen aus.

In Deutschland ist der eher unbekannt, weil er weder WM noch Olympia gespielt hat. Wie kommt es, dass er quasi über Nacht zumindest in dieser Saison zum bestbezahlten Deutschen in der NBA geworden ist?

Hartenstein ist ein Center, der passen, punkten und vor allem richtig gute Defense spielen kann. Dieses Profil ist gefragt in der NBA. Dass er von einem der besten Teams der Liga ein so hohes Angebot bekommen hat, liegt auch am guten Zeitpunkt. Oklahoma hatte diesen Sommer die finanzielle Flexibilität, um ihm in der kommenden Saison 30 Millionen Dollar zu zahlen. Und Franz Wagners Mega-Vertrag, der ihm insgesamt mindestens 224 Millionen über fünf Jahre einbringt, beginnt ja erst in der Saison 2025/2026.

Spielt Hartenstein um den Titel mit? Und was ist mit den anderen?

Auf jeden Fall. OKC gehört zu den Favoriten. Die Mavericks mit Kleber haben definitiv auch wieder gute Chancen. Die New York Knicks gehören auch zum erweiterten Kreis.

Was ist mit Meister Boston Celtics? Seit sechs Jahren konnte kein NBA-Team mehr den Titel verteidigen…

Boston ist für mich der Top-Favorit auf den Titel. Das Team wurde zusammengehalten und hat jetzt Championship-Erfahrung.

Und die Lakers? Schießen die sich mit ihrem PR-Gag Papa LeBron und Sohnemann Bronny ins eigene Knie?

Ich finde es total nachvollziehbar, dass die Lakers LeBrons Sohn gedraftet haben. Das war kein großes Risiko, weil sie Bronny mit dem 55. Pick bekommen haben. Sie haben damit ihrem Superstar einen Gefallen getan und bekommen dadurch noch mehr Aufmerksamkeit. Die Lakers sind aber kein Titel-Kandidat, eher einer für die hinteren Playoff-Plätze.

Was waren sonst die spannendsten Neuzugänge im Sommer?

Paul George ist von den LA Clippers zu den Philadelphia 76ers gegangen. Die große Frage bei ihm: Kann er halbwegs verletzungsfrei bleiben? Falls ja, macht das die 76ers zu einem Titelkandidaten. Chris Paul ist zu den San Antonio Spurs gewechselt und spielt da mit Victor Wembanyama zusammen. Das wird super spannend, Paul als sehr erfahrener Spieler wird Wemby gut tun. Klay Thompson, Urgestein bei den Golden State Warriors, konnte sich mit seinem Klub nicht auf einen neuen Vertrag einigen und hat die Warriors nach 13 Jahren verlassen in Richtung Dallas.

Apropos Dallas, gewinnt Luka Doncic endlich mal den MVP-Titel?

Ich würde sagen, er gehört zu den drei Favoriten, zusammen mit Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander.

Und Ruhe bei den Rookies diesmal? Die Nummer 1 im Draft, Zaccharie Risacher, zu kennen, fällt in die Kategorie Angeberwissen, oder?

Der Draft 2024 wurde von Experten als einer der schwächsten der letzten Jahre eingestuft. Aber manchmal strafen einen die ersten Monate Lügen, abwarten.

Zaccharie Risacher wird 2024 an erster Stelle von den Atlanta Hawks gedrafted.

Gibt es irgendwelche Änderungen an Saisonformat, Spielplan, Playoffs?

Alles beim Alten. 30 Teams, 82 Spiele in der Regular Season, im November/Dezember gibt es erneut das In-Season-Turnier, eine Art NBA-Pokal. Das Allstar-Game East gegen West ist am 16. Februar, die Playoffs starten im April.

Wo kann man die neue NBA-Saison verfolgen?

Wir berichten bei „Die mit den Dunks“ auf Instagram jeden Tag über die NBA, da gibt es vor allem viele Highlights der deutschen Spieler. Wer Spiele in voller Länge gucken will, braucht ein Abo bei DAZN oder einen NBA-League-Pass. Ausgewählte Spiele gibt es aber auch frei empfangbar bei Ran.