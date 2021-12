Steve Kerr, Coach der Golden State Warriors, gönnte sich den Spaß und spielte mal kurz den Partycrasher: " Ich werde ihm wohl eine Pause gönnen ", sagte Kerr vor dem Spiel bei den New York Knicks, mit einem Grinsen. Kerr sprach über seinen Spielmacher Steph Curry.

Und wahrscheinlich hätte der Warriors-Coach am Dienstagabend (14.12.2021) alle Schlagzeilen für sich gehabt, zusammen mit dem Zorn des amerikanischen Sportvolks, wenn er seinen Superstar tatsächlich auf der Bank gelassen hätte. Nachdem es in den Tagen zuvor eigentlich nur ein Thema gab auf den US-Kanälen: Curry fehlte vor dem Spiel nur noch ein erfolgreicher Dreipunktewurf, um den zehn Jahre alten NBA-Rekord von Ray Allen einzustellen, der in seiner Karriere 2973 Dreier versenkt hatte. Allen war extra in den Madison Square Garden gekommen, gemeinsam mit Reggie Miller, einem weiteren legendären Distanzschützen.

Curry feiert Rekord mit Familie im Madison Square Garden

Auch Currys Familie saß am Spielfeldrand - und durfte ihn nach viereinhalb Minuten in die Arme schließen, als er seinen zweiten Treffer von "downtown" erzielt hatte und damit tatsächlich zum Spieler wurde, der die meisten Dreier in der NBA-Geschichte getroffen hat. Coach Kerr nahm gleich im Anschluss eine Auszeit und ließ damit die Feierlichkeiten beginnen für den Star der Warriors der auch von den New Yorker Fans bejubelt wurde.

Curry hatte in den Tagen zuvor noch Fragen zu seinem bevorstehenden Rekord abgeschmettert. Am Dienstagabend zeigte er sich dennoch bewegt, nachdem ihm Reggie Miller ein Trikot mit der Nummer 2974 überreichte, der neuen Rekordmarke. " Diese Zahl bedeutet mir sehr viel, ich habe sie sogar auf meinen Schuhen stehen. "

Den historischen Moment hätte er zwar gerne bei einem Heimspiel erlebt, sagte Curry bei ESPN, bedankte sich aber bei den Fans in New York: " Das ist wirklich etwas Besonderes, es hier in dieser Arena geschafft zu haben und eine große Ehre für mich." Vor acht Jahren hatte Curry im berühmten Basketball-Tempel von Manhattan eine seiner Fabel-Leistungen abgeliefert: 53 Punkte, darunter elf erfolgreiche Dreier, auch dies natürlich ein Rekord im Madison Square Garden.

Bester Dreier-Schütze der NBA

Herausragende Distanzschützen hat es immer gegeben in der NBA, einen wie Curry aber bislang nicht: Sechs Mal hat er bislang den Rekord für die meisten getroffenen Dreier in einer Saison aufgestellt. 2016 knackte er erstmals die Marke von mehr als 400 Dreiern, wobei Curry auch gerne mal aus etwas größerer Entfernung abzieht als aus jenen 7,24 Metern, die in der NBA die Dreipunktelinie markiert. Er könne den Ball auch vom Hot-Dog-Stand im Korb versenken, hieß es irgendwann über ihn.

Curry immens populär - auch außerhalb der Bay Area

Dabei lief der 33-Jährige in den ersten Jahren seiner Karriere unter dem Radar im NBA-Kosmos. In der medialen Wahrnehmung zählte man ihn lange nicht zu den Topstars wie LeBron James oder Kevin Durant. Spieler, die schon allein aufgrund ihrer unglaublichen Athletik wie Superhelden daherkommen. Dennoch wurde Curry nicht nur zu einem der besten, sondern auch zu einem der beliebtesten Spieler der Liga, auch außerhalb der Bay Area, der Heimat der Warriors. " Ich kann nicht am höchsten springen. Und es ist offensichtlich, dass ich nicht der Kräftigste bin. Die Leute da draußen sehen mich und denken: Das ist ein ganz normaler Typ ", sagte Curry in einem Interview mit dem GQ-Magazin, als er nach dem Grund für seine immense Popularität gefragt wurde.

Der Dreier, Currys Spezialität, ist dabei auch prägend für die Ästhetik des Spiels, neben den spektakulären Poster-Dunks. Der Wurf von ganz weit draußen ist der Triumph über die Monster-Athleten, die mit dem Ball zum Korb fliegen, von Kunstschützen wie Curry, der mit einer Körpergröße von 1,90 Meter alles andere als geboren ist für dieses Spiel.