Nets und Warriors weiter top, Curry mit Dreier-Rekord

Warriors-Anführer Curry traf am Dienstagabend (14.12.2021) beim 105:96-Sieg bei den New York Knicks fünf Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie und verbesserte den NBA-Rekord auf 2977 verwandelte Dreier. Curry überholte damit den bisherigen Rekordhalter Ray Allen, der den Spitzenplatz vor zehn Jahren übernommen und seine Karriere mit 2973 Dreiern beendet hatte. Allen brauchte für seine Ausbeute 1300 Spiele, der 33 Jahre alte Curry stellte die neue Bestmarke in nur 789 NBA-Partien auf.

Curry mit Dreier-Rekord: "Bedeutet mir viel"

Curry stellte den Rekord, der seit Wochen von den US-Medien herbeigesehnt wurde, bereits in der Anfangsphase des Spiels im Amdison Square Garden auf. Der Dreier zum 12:10 war Nummer 2974 in der Karriere des beliebten Aufbauspielers. " Diese Zahl bedeutet mir viel ", sagte Curry dem TV-Sender TNT. " Ich habe sie sogar auf meinen Schuhen ."

