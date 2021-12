15 Punkte von Schröder

Starter Schröder kamen gegen Phoenix auf 15 Punkte und steuerte jeweils drei Rebounds und Assists bei. Rekordmeister Boston kommt in der Eastern Conference damit weiter nicht von der Stelle und belegt nach zwölf Siegen aus 25 Spielen nur den zehnten Platz.

Als Siebter im Westen steht der ehemalige Dirk-Nowitzki-Klub Dallas Mavericks mit der gleichen Bilanz zumindest optisch etwas besser da. Kleber trat bei den Pacers aber kaum in Erscheinung und kam auf zwei Punkte und Rebounds. Bester Werfer der Mavs war Luka Doncic mit 27 Punkte.

Theis und Bonga nicht berücksichtigt

Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die Startformation der Houston Rockets fand Daniel Theis gegen Milwaukee wieder einmal keine Berücksichtigung. Es war das Ende einer Erfolgsserie für Ex-Champion Houston nach zuletzt sechs Siegen in Folge. Mit nur acht Erfolgen in 25 Begegnungen finden sich die Rockets nur auf dem 13. Platz wieder. Herausragender Akteur auf dem Parkett war Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo mit 41 Punkten. Wie Theis kam auch Nationalspieler Isaac Bonga beim 90:87-Erfolg seines neuen Klubs Toronto Raptors gegen die New York Knicks nicht zum Einsatz.

Mit 33 Punkten führte LeBron James die Los Angeles Lakers zu einem klaren 116:95 (64:45) bei den Oklahoma City Thunder. Für den Titelanwärter war es der 14. Saison-Erfolg im 27. Match.

