20 Punkte von Franz Wagner bei Magic-Niederlage

Franz Wagner lieferte bei den Orlando Magic eine weitere "Rookie-of-the-year"-Performance ab. Der Berliner kam im Spiel bei den Los Angeles Clippers auf 20 Punkte, mit einer bärenstarke Trefferquote von 80 Prozent aus dem Feld. Am Ende stand aber die 104:106-Niederlage seines Teams, die durch Reggie Jacksons Treffer zwei Sekunden vor der Sirene besiegelt wurde. Moritz Wagner kam bei den Magic am Ende auf sieben Punkte, bei den Clippers erzielte Center Isaiah Hartenstein sechs Punkte für die Clippers.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Theis bei den Rockets wieder in Einsatz - Niederlage gegen Memphis

Bei den Houston Rockets kam Nationalspieler Daniel Theis, der zuletzt um seinen Platz in der Rotation kämpfte, diesmal von Beginn an zum Einsatz, Für die Rockets setzte es gegen die Memphis Grizzlies mit 106:113 dennoch die zweite Niederlage in Folge. Theis spielte von Beginn als Center und kam auf acht Punkte und sechs Rebounds. Die Rockets bleiben im Westen auf dem vorletzten Platz.

red/dpa/sid | Stand: 12.12.2021, 08:15