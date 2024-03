NBA-Spieltag Schröder fährt nächsten Sieg mit Brooklyn ein Stand: 02.03.2024 23:43 Uhr

Mit dem zweiten Sieg gegen die Atlata Hawks in Folge dürfen sich die Brooklyn Nets in der Basketball-Profiliga NBA weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen.

Nach dem 124:97 am Freitag, schlug das Team um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder die Hawks auch 24 Stunden später am Samstag (02.03.2024) in eigener Halle. Zum 114:102 steuerte Schröder als Startspieler in 34 Minuten Spielzeit 14 Punkte und 8 Assists bei. Bester Werfer der Gastgeber war Mikal Bridges mit 38 Zählern.

Mit jetzt 24 Siegen und 36 Niederlagen rückten die Nets in der Eastern Conference als Elfter bis auf zwei Siege an die Hawks heran und haben weiter die Möglichkeit, sich für das Play-in-Turnier zu den Playoffs zu qualifizieren.