Basketball in der NBA Zirkuswurf zum Sieg - Clevelands Strus trifft aus 18 Metern Stand: 28.02.2024 11:53 Uhr

Wurf des Jahres in der NBA: Max Strus von den Cleveland Cavaliers hat mit einem historischen Gamewinner aus der eigenen Hälfte für Aufsehen gesorgt.

Aus 18 Metern traf der US-Amerikaner zum 121:119-Sieg über die Dallas Mavericks, bei denen Maxi Kleber tatenlos zusehen musste. Bei noch 2,6 Sekunden auf der Uhr warf Strus unter dem eigenen Korb ein, bekam den Ball zurück und drückte nach einem Dribbling ab.

Nicht einmal den Ring berührt

Nicht einmal den Ring berührte der Ball beim Zirkuswurf, die Cavs-Arena explodierte. Seit es die Dreierlinie in der NBA gibt (1979), gab es nur einen Buzzer-Beater zum Sieg, der aus noch weiterer Entfernung erzielt worden ist.

Er habe Glück gehabt, dass Superstar Donovan Mitchell nicht auf dem Feld gewesen sei, sagte der 27-Jährige. Mitchell war acht Sekunden vor dem Ende bei der 118:117-Führung der Cavs ausgewechselt worden für den defensivstärkeren Isaac Okoro - und wäre wahrscheinlich für den finalen Wurf vorgesehen gewesen.

Dusche für den Matchwinner

Dann musste der Matchwinner das Interview, unter Standing Ovations der noch prall gefüllten Arena, kurz unterbrechen: Mitchell und seine Teamkollege feierten und übergossen ihn mit Wasser. Strus' souveräne Reaktion auf die Dusche: "Mir ist kalt." Und das Spiel: "Es war großartig."

Strus wird von seinen Teamkollegen gefeiert

"Ich träume von so einem Wurf", erklärte All-Star Mitchell, der seinem Teamkollegen in den höchsten Tönen lobte. Es sei "einfach richtig", dass dieser Strus gelingt. Cavs-Center Jarrett Allen sagte: "Wenn du einen Typen wie Max Strus hast, dann ist alles möglich."

Denn der Guard erwischte nicht nur wegen seines Gamewinners einen Sahnetag: Kurz vor Spielende traf er innerhalb von 66 Sekunden vier Dreier und ermöglichte so die Cavs-Aufholjagd. "Alle Würfe fühlten sich gut an und ich bin in meinen Rhythmus gekommen", sagte Strus. Er habe bei jedem Wurf gedacht, dass er treffen werde. "Auch beim letzten", betonte er später in der Kabine.