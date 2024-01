Basketball in der NBA Suns bauen Serie aus, Warriors melden sich zurück Stand: 25.01.2024 08:11 Uhr

Die Phoenix Suns haben ihre Erfolgsserie in der NBA ausgebaut. Die Warriors kehrten nach dem unerwarteten Tod ihres Co-Trainers Dejan Milojevic wieder aufs Parkett zurück. Die Milwaukee Bucks konnten das erste Spiel nach der Trennung von Coach Adrian Griffin gewinnen - und sind sich offenbar mit Doc Rivers einig.

Die Phoenix Suns haben die derzeit längste Siegesserie in der NBA ausgebaut und trotz zwischenzeitlich großen Rückstandes bei den Dallas Mavericks gewonnen. Aus einem 16-Punkte-Defizit vor der Halbzeit machten die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker am Mittwochabend (24.01.2024, Ortszeit) ein 132:109 und verbuchten den siebten Sieg in Serie.

Booker mit 46 Punkten beim Sieg der Suns in Dallas

Booker war mit 46 Punkten der beste Mann auf dem Platz, 22 davon erzielte er allein im dritten Viertel, als die Suns davonzogen. Luka Doncic markierte für die Mavericks 34 Punkte, konnte die vierte Niederlage im fünften Spiel aber nicht verhindern. Der deutsche Profi Maxi Kleber kam auf zwei Punkte sowie je drei Rebounds und Vorlagen. Leistungsträger Kyrie Irving fehlte den Texanern wegen seiner Verletzung am Daumen erneut.

Warriors mit emotionaler Rückkehr nach Tod von Co-Trainer Milojevic

Die Golden State Warriors kehrten nach dem Tod ihres Co-Trainers Dejan Milojevic wieder aufs Parkett zurück - und verbuchten einen 134:112-Sieg gegen die Atlanta Hawks. Vor dem Spiel erinnerten beide Teams in einer emotionalen Zeremonie an den Serben, der vergangene Woche völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Zwei Warriors-Spiele waren daraufhin abgesagt und verschoben worden.

Bucks gewinnen Spiel eins nach Trennung von Coach Griffin - Rivers im Anflug

Die Milwaukee Bucks haben im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Adrian Griffin einen 126:116-Erfolg gegen Cleveland verbuchen können. Der zweifache MVP Giannis Antetokounmpo war mit einem "Triple-Double" - 35 Punkte, 18 Rebounds und 10 Assists - der beste Mann des Spiels.

Nach ESPN-Informationen haben die Bucks eine Einigung mit Doc Rivers erzielt, der Nachfolger des entlassenen Griffin werden soll. Der Meister von 2021 liegt in der Eastern Conference auf Platz zwei.