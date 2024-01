Basketball in der NBA Clippers besiegen Lakers, Pelicans mit mehr als 150 Punkten Stand: 24.01.2024 07:48 Uhr

Die Los Angeles Clippers und die New York Knicks haben die Stadtduelle in der NBA für sich. Die New Orleans Pelicans schenkten den Utah Jazz 153 Punkte ein - und stellten einen Klubrekord auf.

Die Los Angeles Clippers haben das prestigereiche Stadtduell in der NBA gegen die Los Angeles Lakers gewonnen. Die Clippers mit Basketball-Weltmeister Daniel Theis kamen am Dienstagabend (23.01.2024, Ortszeit) zu einem 127:116-Sieg. Der deutsche Center verzeichnete drei Punkte und zwei Rebounds. Treffsicherste Schützen waren Clippers-Star Kawhi Leonard und Lakers-Profi D'Angelo Russell mit je 27 Punkten.

Als Vierter der Western Conference liegen die Clippers im Playoff-Rennen voll auf Kurs. Die Lakers, die ohne Superstar LeBron James antraten, müssen auf Platz neun weiter zittern.

Knicks-Sieg gegen Nets - Hartenstein pausiert

Bei den New York Knicks musste der zuletzt formstarke deutsche Center Isaiah Hartenstein wegen Problemen an der Achillessehne pausieren. Die New York Knicks kamen auch ohne Hartenstein bei den Brooklyn Nets zu einem 108:103-Sieg und feierten den vierten Sieg in Serie. Bester Werfer war Nets-Star Mikal Bridges mit 36 Punkten, bei den Knicks kamen Julius Randle und Jalen Brunson auf je 30 Zähler. Die Knicks liegen als Fünfter in der Eastern Conference weiter voll auf Playoff-Kurs.

Jokic mit dem nächsten Triple-Double

Superstar Nikola Jokic lieferte eine weitere Gala-Vorstellung ab. Beim 114:109-Sieg von Meister Denver Nuggets bei den Indiana Pacers gelang dem Serben mit 31 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Auch Jokics Co-Star Jamal Murray legte 31 Punkte auf.

Pelicans mit 153 Punkten - Franchise-Rekord

Die New Orleans Pelicans stellten beim 153:124-Sieg gegen Utah Jazz einen neuen Franchise-Rekord auf - so viele Punkte hatte der Klub in der NBA noch nie erzielt. C.J. McCollum war mit 33 Punkten, darunter 9 von 13 erfolgreichen Dreier-Versuchen, Topscorer bei der Offensivgala der Pelicans.