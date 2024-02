Basketball in der NBA Knicks-Serie endet gegen die Lakers Stand: 04.02.2024 08:43 Uhr

Die Serie der New York Knicks ist nach neun Siegen in Folge in der NBA gegen die Los Angeles Lakers gerissen. Bei den Dallas Mavericks kam Maxi Kleber auf einen Saisonbestwert, konnte die Pleite der Mavs gegen die Milwaukee Bucks aber nicht verhindern. Den Golden State Warriors reichten auch 60 Punkte von Stephen Curry nicht zum Sieg gegen Atlanta.

Für die New York Knicks und den deutschen Center Isaiah Hartenstein ging in der NBA eine Serie von neun Siegen zu Ende: Die Knicks mussten sich am Samstagabend (03.02.2024, Ortszeit) im Madison Square Garden den Los Angeles Lakers mt 105:113 geschlagen geben. Hartenstein glänzte dabei aber mit 15 Rebounds einmal mehr unter dem Korb. Außerdem kam der 25-Jährige auf sechs Punkte sowie zwei Assists.

Bei den Lakers, die das Spiel mit einem 11:0-Lauf im Schlussviertel entschieden, stachen LeBron James (24 Punkte) und Austin Reaves (22) heraus.

Topscorer des Spiels war Jalen Brunson mit 36 Punkten für die Knicks, die als Vierter im Osten weiter auf Playoff-Kurs liegen.

Kleber mit Saisonbestwert für die Mavericks

Maximilian Kleber musste trotz eines persönlichen Saisonbestwerts einen Rückschlag mit den Dallas Mavericks hinnehmen. Der Würzburger erzielte beim Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks 21 Punkte, konnte als zweitbester Werfer der Texaner das 117:129 damit aber nicht verhindern.

Kleber, der kürzlich nach zweimonatiger Zwangspause auf das Parkett zurückgekehrt war und für den verletzten Dereck Lively in der Startformation gestanden hatte, verbuchte außerdem drei Rebounds und zwei Assists.

Für die Gäste zeigte im Duell der Superstars der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 48 Zählern eine starke Leistung. Bei Dallas überragte Luka Doncic aus Slowenien mit 40 Punkten, 11 Assists und 9 Rebounds. Für Dallas war es die 23. Niederlage im 49. Spiel, die Mavericks müssen damit mächtig um die Playoffs kämpfen.

Warriors-Pleite trotz 60 Punkten von Steph Curry

Eine große Show lieferte Superstar Stephen Curry: Der Anführer der Golden State Warriors erzielte beim Spiel gegen die Atlanta Hawks 60 Punkte, dennoch mussten sich die Warriors am Ende nach Verlängerung mit 134:141 geschlagen geben.

Curry traf 22 von 38 Würfen aus dem Feld, darunter 10 von 23 Dreierversuchen. Der Karrierebestwert des Point Guards liegt bei 62 Punkten, die ihm 2021 bei einem Sieg bei den Portland Trail Blazers gelangen.