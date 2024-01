Basketball in der NBA Doncic und Co. zu stark für Orlando Stand: 30.01.2024 07:48 Uhr

Die Dallas Mavericks haben das Duell mit den Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern für sich entschieden, dank eines einmal mehr überragenden Luka Doncic. Die New York Knicks, mit Isaiah Hartenstein in der Startformation, bauten ihre Siegesserie aus.

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mussten sich mit den Orlando Magic am Montagabend (29.01.2024) knapp mit 129:131 bei den Dallas Mavericks geschlagen geben. Die entscheidenden Akteure in der spannenden Schlussphase waren Luka Doncic und Tim Hardaway Jr., die alleine im Schlussviertel 27 der 35 Punkte für die Mavs erzielten. Doncic kam am Ende auf 45 Punkte und 15 Korbvorlagen, der Slowene sorgte auch mit zwei Freiwürfen sechs Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Hardaway Jr. erzielte 36 Punkte. Maxi Kleber spielte unauffällig, kam auf einen Punkt, einen Rebound und einen Assist.

Orlando hatte zur Pause noch mit 16 Punkten in Führung gelegen. Franz Wagner hatte bei den Magic 21 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists im Boxscore stehen. Moritz steuerte 16 Punkte, 3 Rebounds und einen Assist bei. Orlando, Achter im Osten, und Dallas als Siebter im Westen dürfen sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen.

Timberwolves nach Sieg gegen OKC weiter oben

Die Minnesota Timberwolves haben das Topduell in der Western Conference bei Oklahoma City Thunder mit 107:101 für sich entschieden und bleiben im Westen an der Spitze. Auf Platz zwei liegt nun der Meister aus Denver, die Nuggets gewannen mit 113:107 gegen die Milwaukee Bucks - und vermasselten damit das Debüt von Doc Rivers als Coach bei den Bucks.

Siebter Sieg in Folge für Knicks und Hartenstein

Isaiah Hartenstein stand bei den New York Knicks in der Startformation und feierte den siebten Sieg in Folge. Beim 113:92-Sieg bei den Charlotte Hornets verbuchte Hartenstein zehn Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Die Knicks haben sich in der Eastern Conference auf den vierten Rang vorgearbeitet.

Weltmeister Daniel Theis verlor mit den Los Angeles Clippers 108:118 bei den Cleveland Cavaliers. Theis blieb ohne Korberfolg, kam aber auf vier Rebounds und fünf Assists. Die Clippers bleiben im Westen auf Platz vier.