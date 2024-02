Basketball in der NBA 19 Rebounds - Hartenstein glänzt bei Aufholjagd der Knicks Stand: 02.02.2024 07:26 Uhr

Erfolg nach 15-Punkte-Rückstand: Es läuft bei den New York Knicks in der Basketball-Profiliga NBA. Und das hat viel mit Isaiah Hartenstein zu tun.

Nach einer Aufholjagd gewannen die New York Knicks am Donnerstag (01.02.2024/Ortszeit) gegen die Indiana Pacers mit 109:105, es war der neunte Sieg in Serie. Und das hatte eine Menge zu tun mit dem Wirken von Hartenstein. Ihm gelang ein Double-Double aus 19 Rebounds und 12 Punkten. Dazu hatte er sechs Vorlagen.

Dem 25-Jährigen fehlte im Madison Square Garden nur ein weiterer Rebound zur 20er-Marke, die er in dieser Saison schon zweimal erreicht hatte. In seinem 47. Einsatz in dieser Saison stand Hartenstein zum 21. Mal in der Startformation der Knicks, die in Jalen Brunson (40 Punkte) ihren Topscorer hatten.

Enttäuschung für die Boston Celtics

New York machte gegen Indiana einen 15-Punkte-Rückstand wett und ist im Osten mit jetzt 32 Siegen und 17 Niederlagen Dritter. Vorn liegen weiter die Boston Celtics (37:12) - trotz einer Enttäuschung im Duell der Rekordmeister. Den ohne die angeschlagenenen Superstars LeBron James und Anthony Davis angetretenen Los Angeles Lakers unterlagen die Celtics überraschend 105:114. Austin Reaves war mit 32 Punkten Topwerfer bei LA.

NBA-Rekordscorer James fehlte den Lakers wegen Knöchelproblemen, Davis hat Schmerzen in der Hüfte und an der Achillessehne.