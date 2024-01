Basketball in der NBA Hartenstein glänzt erneut bei den Knicks Stand: 14.01.2024 09:19 Uhr

Isaiah Hartenstein wird in der NBA bei den New York Knicks mehr und mehr zum X-Faktor. Der Center verhalf den Knicks mit dem nächsten starken Auftritt zum Sieg gegen Memphis. Orlando musste ohne den verletzten Franz Wagner eine Niederlage einstecken, auch Maxi Kleber erlebte bei seinem Comeback für die Mavericks eine Pleite. Die Boston Celtics schraubten ihre Heimserie auf 19 Siege in Folge - und bleiben Spitzenreiter im Osten.

Isaiah Hartenstein sorgte bei den New York Knicks mit dem nächsten herausragenden Auftritt erneut für Aufsehen gesorgt. Der formstarke Center holte am Samstagabend (13.01.2024, Ortszeit) beim 106:94 (53:57)-Sieg gegen die Memphis Grizzlies gleich 20 Rebounds, so viele waren ihm erst einmal in seiner Karriere gelungen. Dazu steuerte der 25-Jährige zwölf Punkte und zwei Assists zum Sieg bei.

Hartenstein mit 20 Rebounds - Knicks auf Playoff-Kurs

" Es war generell kein gutes Spiel von uns ", sagte Hartenstein nach der Partie: " Die zweite Halbzeit war besser, aber wir müssen besser spielen. Tatsächlich war die erste Hälfte peinlich. " Hartenstein überzeugt in der NBA derzeit vor allem am Board. Schon kurz nach Neujahr hatte er gegen die Chicago Bulls 20 Rebounds verbucht, wenig später waren es 19 gegen die Washington Wizards. In der Eastern Conference stehen die Knicks als Sechster gut da, der Einzug in die Playoffs ist in dieser Saison durchaus realistisch.

Pleite für Orlando - Franz Wagner weiter verletzt

Auch die Orlando Magic, zwei Plätze hinter den Knicks, liegen weiter im Playoff-Rennen. Orlando musste ohne den weiter am Knöchel verletzten Franz Wagner ein 100:112 (40:49) bei Oklahoma City Thunder hinnehmen. Franz' Bruder Moritz kam auf vier Punkte, vier Rebounds und zwei Assists.

Maximilian Kleber gab derweil nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Dallas Mavericks. Beim 108:118 (54:49) kam der Würzburger von der Bank, mit zwei Punkten, zwei Rebounds und einem Assist konnte er die Niederlage der Texaner aber auch nicht verhindern. Superstar Luka Doncic fehlte Dallas erneut aufgrund einer Knöchelverletzung.

Celtics mit 19 Heimsiegen in Serie

Die Boston Celtics bleiben weiter eine Heimmacht. Das 145:113 (69:58) gegen die Houston Rockets war der 19. Sieg im 19. Spiel nacheinander in eigener Halle. Damit liegen die Celtics im Osten weiter an der Spitze.

Viel Wirbel um Buhrufe für Krause bei den Chicago Bulls

Für großen Wirbel sorgten auch im Nachgang die Misstöne bei der Zeremonie der Chicago Bulls. Bei der Aufnahme der ersten Mitglieder in den Ring of Honour des berühmten NBA-Basketballklubs am Freitagabend in der Pause des Heimspiels der Bulls gegen die Golden State Warriors wurde der verstorbene frühere General Manager Jerry Krause bei der Namensnennung ausgebuht. Krauses Witwe Thelma erlebte den unwürdigen und peinlichen Moment in der Arena.

Bulls-Meisterspieler: Steve Kerr: "Absolut beschämend"

Gästetrainer Steve Kerr war wegen des Vorfalls bitter enttäuscht. " Für mich ist das absolut beschämend, und ich bin tief bestürzt ", sagte Kerr, der mit den Bulls als Profi drei Titel gewann und zum neuen Ehrenkreis gehört. Es tue ihm für Thelma und die Familie Krause Leid. " Chicago ist eine Sportstadt, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe ", sagte der frühere Bulls-Spieler Stacey King, heute Experte bei NBC.

Krause, GM von 1985 bis 2003, war der Architekt hinter den sechs Meisterschaften der Bulls um Ikone Michael Jordan in den 90ern, wird aber von vielen für den Zerfall des Teams verantwortlich gemacht. " Sein Vermächtnis verdient es, gefeiert und respektiert zu werden ", teilte Bulls-CEO Michael Reinsdorf in einer Erklärung mit.