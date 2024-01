Lakers mit knappem Sieg in der Krise Stand: 10.01.2024 08:10 Uhr

Die Los Angeles Lakers haben knapp gegen die Toronto Raptors gewonnen und so einen wichtigen Sieg in ihrer Krise geholt.

Nach dem 132:131 gegen die Toronto Raptors bleiben die Lakers auf Rang zehn der Tabelle in der Western Conference. Am Ende der regulären Saison erreichen die jeweils besten sechs Teams der Western Conference und der Eastern Conference die Playoffs der NBA. Vier weitere Teams aus jeder Conference ermitteln in einer Qualifikation jeweils zwei weitere Teilnehmer. Die insgesamt 16 Teams spielen dann in den Playoffs um den NBA-Titel. Anthony Davis trug mit 41 Punkten maßgeblich zum Sieg der Lakers gegen die Raptors bei. Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kam bei Toronto von der Bank, er steuerte zehn Punkte und sechs Assists bei.

Die Lakers standen nach dem Gewinn des erstmals ausgetragenen NBA-Cups im Dezember noch auf Platz vier im Westen. Seitdem hat das Team zehn von 15 Spielen verloren und ist immer weiter abgerutscht. Defensivprobleme und Verletzungen hatten das Team zurückgeworfen. Für das Team gibt es nun eine entscheidende Phase im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs: Sechs der kommenden achte Spiele sind Heimspiele für die Lakers.

Orlando verliert Topspiel

Ohne den weiterhin am Knöchel verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner verloren die Orlando Magic das Topspiel gegen die Minnesota Timberwolves klar. Für Orlando setzte es in eigener Halle ein deutliches 92:113. Franz Wagners Bruder Moritz war mit 21 Punkten und acht Rebounds Topscorer seiner Mannschaft, Orlando steht im Osten nach der Niederlage auf Rang acht. Minnesota bleibt im Westen Tabellenführer.

Isaiah Hartenstein verbuchte derweil mit den New York Knicks den fünften Erfolg in Serie. Beim 112:84 gegen die Portland Trail Blazers legte der Center, der erneut als Starter auflief, fünf Zähler und 14 Rebounds auf. In Abwesenheit des verletzten Stammspielers Mitchell Robinson hatte Hartenstein bereits zuletzt überzeugt. Mit den Knicks, die im neuen Jahr noch unbesiegt sind, liegt der 25-Jährige aktuell im Osten aussichtsreich auf Platz vier.