Sieg gegen Schweden Deutsche Basketballer gewinnen erstes WM-Testspiel Stand: 05.08.2023 21:12 Uhr

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder sind die deutschen Basketballer trotz erheblicher Schwierigkeiten erfolgreich in die WM-Vorbereitung gestartet.

Weniger als drei Wochen vor Beginn der Endrunde setzte sich dei Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in Bonn nach einer lange Zeit durchwachsenen Vorstellung im ersten Vorbereitungsspiel mit 87:68 (42:42) gegen Schweden durch. "Es war noch nicht ganz so einfach, in einen Fluss zu kommen" , sagte Herbert. "In der zweiten Halbzeit haben wir Charakter gezeigt und uns das Spiel zurückgeholt" , ergänzte Debütant Oscar Da Silva.

Benzing verabschiedet

Bevor das letzte Casting vor der ersten Kaderreduzierung begann, stand noch einmal Robin Benzing im Mittelpunkt. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) verabschiedete den langjährigen Nationalmannschaftskapitän im mit 6.015 Zuschauern ausverkauften Dome, nach 167 Länderspielen ist für den 34-Jährigen Schluss.

Konzentrierter Beginn, Defense stabiler

Benzing, im vergangenen Jahr von Herbert vor dem Bronzecoup bei der Heim-EM nicht mehr für den Kader berücksichtigt, sah einen konzentrierten Beginn des DBB-Teams. Schröder, der zuletzt durch einen Zoff mit Maximilian Kleber für Unruhe gesorgt hatte, infolge dessen der Würzburger seinen Rückzug erklärte, dirigierte klug.

Herbert hatte zuletzt betont, dass er im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in der Defense sehen will, und das gelang zunächst. Schweden hatte große Mühe zu punkten, in der Offense setzte Schröder immer wieder Daniel Theis und Franz Wagner erfolgreich ein, schnell war die Führung zweistellig (12:2/6. Minute).

Bruch im Spiel, Vorsprung schmilzt

Im Aufgebot fehlten die EM-Fahrer Johannes Thiemann, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Niels Giffey und Christian Sengfelder. Nicht zwangsläufig ein Indiz, wer beim ersten Rostercut am Wochenende von Herbert gestrichen wird. Das Quartett war am Vortag bei einem inoffiziellen Spiel gegen die Schweden zum Einsatz gekommen.

Mit dem nicht für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) qualifizierten Gegner hatten die Gasteber nach dem vielversprechenden Start aber große Schwierigkeiten. Lange fielen die Dreier nicht, hinzu kamen die für einen ersten Test typischen Abstimmungsprobleme. Nach mehreren Wechseln kam es aber zum Bruch, der Vorsprung schmolz zusammen.

Starke Schlussphase

Auch nach der Pause suchte das Team vergeblich seinen Rhythmus, die Fehlerquote blieb hoch. Erst in der Schlussphase lief es wieder besser, Moritz Wagner hatte einige starke Aktionen und großen Anteil daran, dass die Führung wuchs und der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Schröder (17 Punkte) und Franz Wagner (15), der mit seinem Bruder Moritz (beide Orlando Magic) erstmals im Nationalteam zusammen auf dem Feld stand, waren die besten Werfer beim Gastgeber.

Nächster Test gegen Kanada

Weiter geht es am Mittwoch (09.08.2023) in Berlin mit dem nächsten Länderspiel gegen Kanada, danach folgt der Supercup in Hamburg (12./13. August). Schon vor der Weiterreise am Sonntag will Herbert sein Aufgebot von 18 auf maximal 14 Spieler reduzieren. Bei der Weltmeisterschaft hat das DBB-Team in Co-Gastgeber Japan, Finnland und Australien schwierige Vorrundengegner erwischt. Die erste Gruppenphase wird in Okinawa ausgespielt.