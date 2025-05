WM-Qualifikation Losglück für deutsche Basketballer Stand: 13.05.2025 20:56 Uhr

Basketball-Weltmeister Deutschland hat auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung im Sommer 2027 in Katar machbare Gegner erhalten.

Das Team von Bundestrainer Alex Mumbru bekommt es in der Qualifikation mit Israel, Zypern sowie einem in diesem Sommer zu ermittelnden Gewinner der Playoff-Vorausscheidung zu tun. Dies ergab die Auslosung in Doha.

Der Platzhalter in Gruppe E ist der Sieger der Staffel Kroatien, Norwegen und Dänemark. Die drei besten Teams aus der Vierergruppe erreichen die nächste Stufe - in der auf Deutschland in Lettland und Polen weitere machbare Gegner warten würden.

Mumbrú: "Es gibt nichts zu meckern"

"Das ist eine interessante Gruppe, aber es gibt nichts zu meckern. Wir gehen die Qualifikation mit viel Selbstbewusstsein an" , kommentierte Bundestrainer Álex Mumbrú das Los. Weltmeister Johannes Voigtmann bestätigte seinen Coach: "Unser Anspruch muss natürlich sein, uns in so einer Gruppe zu qualifizieren."

Gut zwei Jahre nach der Titelsensation seiner Nachfolger brachte die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki die goldene WM-Trophäe im mondänen Shoppingcenter Al Hazm auf die Bühne. " Zu meiner Zeit hätten wir nicht geglaubt, dass Deutschland jemals Weltmeister werden könnte. Aber 2023 hat das deutsche Team begeistert und gezeigt, dass im Sport alles möglich ist" , erinnerte der ehemalige NBA-Champion vor der Auslosung durch "Glücksfee" und US-Olympiasieger Carmelo Anthony noch einmal an das "Wunder von Manila".