NBA Knicks und Nuggets fehlt nur noch ein Sieg Stand: 15.05.2024 07:49 Uhr

Die New York Knicks und die Denver Nuggets haben sich in den Playoffs der NBA jeweils einen Matchball geholt und stehen vor dem Einzug ins Halbfinale.

Die Knicks fertigten die Indiana Pacers im fünften Spiel der Play-off-Serie 121:91 ab. Beim Stand vom 3:2 fehlt den Knicks im Viertelfinale nur noch ein Sieg zum Weiterkommen in das Finale der Eastern Conference. Die Entscheidung in der Serie könnte nun in Spiel sechs am Freitag (Ortszeit) bei den Pacers fallen. Zuletzt waren die Knicks im Jahr 2000 so weit gekommen.

Überragender Mann auf dem Parkett war New Yorks Jalen Brunson, der mit 44 Punkten glänzte. Indianas bester Werfer war Pascal Siakam mit 22 Zählern. Mit dem Kantersieg revanchierten sich die Knicks für die 89:121-Klatsche aus dem vierten Duell.

NBA Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Oklahoma - Dallas Westen 2:2 Minnesota - Denver Westen 2:3 Boston - Cleveland Osten 3:1 Indiana - New York Osten 2:3

Die Spiele werden im Modus "Best of Seven" ausgetragen, ein Team mit vier Siegen steht in der nächsten Runde.

Titelverteidiger Denver nach 0:2 nun 3:2 in Führung

Auch Meister Denver Nuggets erspielte sich einen Matchball. Die Mannschaft um Nikola Jokic besiegte die Minnesota Timberwolves mit 112:97 und führt in der Serie ebenfalls mit 3:2, nachdem die Nuggets die ersten beiden Spiele verloren hatten.

In Spiel fünf überragte Jokic mit 40 Punkten, sieben Rebounds und 13 Assists alle anderen. Auch hier könnte die Entscheidung am Freitag fallen.