Vertrag vorzeitig verlängert Gordon Herbert bleibt Basketball-Bundestrainer bis 2025 Stand: 10.08.2023 17:38 Uhr

Der Deutsche Basketball Bund setzt weiter auf die Dienste des kanadischen Bundestrainer Gordon Herbert - selbst bei einer enttäuschenden WM.

DBB-Präsident Ingo Weiss sagte am Donnerstag (10.08.2023) in einer Medienrunde, dass Herberts Vertrag vorzeitig bis nach der Europameisterschaft 2025 verlängert werde. "Auch wenn die Nationalmannschaft bei der WM alle Spiele verliert, wird er Bundestrainer bleiben", sagte Weiss.

Am Donnerstag hatte Herbert seinen 12er-Kader für die WM (25. August bis 10. September 2023 in Indonesien, Japan, Philippinen) verkündet. Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) stehen nicht mehr im Team.

Weiß setzt Viertelfinale als Ziel

"Ich würde mich freuen, wenn unsere Mannschaft bei der WM nach Manila fährt", sagte Weiß. In der Hauptstadt der Philippinen findet die K.o.-Runde ab dem Viertelfinale statt. "Das ist unser Ziel und dann sehen wir weiter. Wir wollen Wiedergutmachung für die WM 2019 in China." Damals war das deutsche Team in der Vorrunde ausgeschieden.

Der Kanadier Herbert ist seit September 2021 Basketball-Bundestrainer und damit Nachfolger von Hendrik Rödl. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr.