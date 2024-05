NBA Dallas gleicht in der Serie gegen Oklahoma aus Stand: 10.05.2024 08:24 Uhr

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in der Playoff-Serie gegen Oklahoma City Thunder ausgeglichen - auch zwischen Boston und Cleveland steht es nun 1:1.

Beim 119:110 erzielte Luka Doncic wie P.J. Washington 29 Punkte und verbuchte dazu zehn Rebounds und sieben Assists. Kyrie Irving traf zwar nur zwei seiner acht Versuche aus dem Feld (neun Punkte), kam aber auf elf Assists. Bester Werfer des Spiels war Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander, der 33 Punkte erzielte. Oklahoma war in der regulären Saison das beste Team im Westen.

Nach den beiden Auftaktspielen in Oklahoma City empfangen die "Mavs" die Thunder nun zweimal hintereinander in Dallas. In der "Best-of-seven"-Serie gewinnt, wer zuerst vier Spiele für sich entscheidet. Maximilian Kleber fehlte bei Dallas verletzt.

NBA Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Oklahoma - Dallas Westen 1:1 Minnesota - Denver Westen 2:0 Boston - Cleveland Osten 1:1 Indiana - New York Osten 0:2

Boston kassiert Niederlage gegen Cleveland

Derweil haben die Boston Celtics, das beste Team der regulären Saison im Osten, eine überraschend hohe Niederlage kassiert und den Ausgleich in der Playoff-Serie hinnehmen müssen. Boston verlor das zweite Spiel gegen die Cleveland Cavaliers daheim mit 94:118. Überragender Mann bei den "Cavs" war Donovan Mitchell, der 29 Punkte erzielte und dabei fünf seiner sieben Dreierversuche traf.

Anders als in Spiel eins, als Mitchell nur wenig Unterstützung seiner Teamkameraden erhielt, trafen alle Spieler der Startformation zweistellig. Caris LeVert erzielte zudem 21 Zähler. Bester Werfer für die Celtics, die in der Halbzeit zwei abreißen ließen, war Jayson Tatum mit 25 Punkten. Weiter geht es in der Serie mit zwei Spielen in Cleveland.